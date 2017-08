"Toata lumea spune ca dragostea doare, dar asta nu este deloc adevarat. Singuratatea doare... Respingerea doare... Sa pierzi pe cineva doare... Indivia doare...

Toata lumea confunda aceste lucruri cu dragostea dar, in realitate, dragostea este SINGURUL lucru din lume care acopera toata durerea si face pe cineva sa se simta minunat, din nou.

Dragostea este singurul lucru din lumea asta care NU DOARE..." - spunea Liam Neeson.

Dragostea vindeca. Dragostea nu face rau. Si doar dragostea te poate scapa de durere.

Confuzia este cea care doare.... confuzia care apare inainte de a stii ce simte inima lui si in noptile in care nu poti dormi, intrebandu-te daca ii place de tine, daca ii pasa, daca si el se gandeste la tine. Povestile si scenariile pe care le faci in capul tau daca trebuie sa iti justifici actiunile. Cuvintele pe care le spui sa iti asumi riscul sau sa fugi inainte de a incerca.

Asteptarea este cea care doare... asteptand mesajul sau telefonul lor, asteptand timpul potrivit pentru a le raspunde. Asteptand sa il vezi, asteptand sa iti dea un semn sau sa iti spuna ceva sau asteptand pentru un moment in care sa stii ca sunteti pe aceeasi lungim de unda si ca nu ati asteptat degeaba. Este vorba despre zilele si noptile goale pe care trebuie sa le induri asteptand ca el sa iti marturiseasca iubirea lui.

Respingerea este cea care doare... cand nu primesti raspunsul la care sperai, cand iti dai seama ca nu cunosti persoana asa de mult pe cat credeai, cand totul se termina inainte de a incepe...

Trecutul este cel care doare... stiind ca nu isi va deschide niciodata inima asa cum a facut-o cu fosta iubita, stiind ca nu va mai iubi niciodata cu asa pasiune. Este sentimentul ca nu poti inlocui niciodata pe cineva despre care nu stii mai nimic.

Sunt toate aceste lucruri pe care confunzi cu dragostea care dor. Insa dragostea nu ar trebui sa doara.

Pentru ca atunci cand iubesti cu adevarat pe cineva, nu ii faci rau. Nu joci jocuri, nu ignori sentimentele sale, nu ii spui ca il iubesti daca in mintea ta este o alta persoana si nici nu il faci sa astepte.

Dragostea doare doar atunci cand o oferi unei persoane gresite, cand incerci sa iti convingi inima ca ar putea sa iti impartaseasca sentimentele.

Adevarul este ca dragostea vindeca numai atunci cand este reciproca, cand este adevarata si cand este oferita cu tot sufletul.