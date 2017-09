Uneori te ajuta sa te dezvolti, alteori te face extrem de nefericita. Cat de bun sau de rau e compromisul in relatia de cuplu? Depinde.

In general, suntem de acord cu compromisul, mai ales in experientele emotionale negative. De exemplu, laudam o persoana care nu si-a pierdut cumpatul, desi a fost provocata. In dragoste insa, compromisul capata o conotatie negativa. De ce? Pentru ca fiecare compromis, oricat de mic, este comparat cu ideea romantica de “dragostea invinge totul”. Prin urmare, ai putea crede ca in dragoste nu e nevoie de niciun compromis.

Cand e bun compromisul in relatia de cuplu

Un compromis rau iti schimba obiceiurile in asa fel incat renunti la lucrurile care iti fac placere, devii terna si iti pierzi autenticitatea. Un compromis bun este acel compromis care iti schimba obiceiurile cu unele mai bune, te ajuta sa te dezvolti si sa devii mai buna.

