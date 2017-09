A-ti dori ceva cu mintea nu este acelasi lucru cu a-ti dori cu inima. De aceea, de cele mai multe ori dorintele nascute din cap nu se indeplinesc sau se indeplinesc greu.

Dorintele care vin din minte au legatura cu egoul nostru, cu o stare de frica, de lipsa sau de frustrare. De unde si atasamentul fata de rezultat, si acea neincredere si neliniste - oare se va indeplini. Dorintele care pornesc din minte pot fi si rezultatul faptului ca nu ne simtim suficient de bune sau valoroase sau ca ne comparam cu alte persoane. Am cunoscut cu ani in urma o persoana care, in ciuda faptului ca avea o viata frumoasa din care nu lipseau sanatatea, abundenta banii, prietenii, cariera de succes, era nefericita. Isi compara veniturile cu cele ale patronului - milionar in Euro, si se simtea sarac in comparatie cu acesta. Visa ca, intr-o zi, sa aiba si el in contul bancar o suma din sapte cifre.

Dorintele izvorate din inima ne pun in legatura cu sinele nostru divin si cu darurile noastre. De cele mai multe ori, transced binele nostru personal (chiar daca noi nu ne dam seama) si conduc catre binele unei mase mai mari de oameni. Un exemplu in acest sens sunt artistii si sportivii care isi construiesc viata in jurul aptitudinilor lor si care, prin ceea ce creeaza sau rezultate, inspira milioane de oameni. Tot in aceasta categorie intra si acele persoane care, fara a fi neaparat publice, fac lumea un loc mai bun, indiferent de profesia lor. Poate ca te-au invatat ceva, poate ca au avut grija sa ajungi la timp intr-un loc sau, pur si simplu, ti-au zambit atunci cand aveai mai mare nevoie.

O dorinta este asemenea unui balon. Este nevoie sa fie umpluta cu aer - a se citi incredere, doar atat cat este nevoie si apoi lasata sa pluteasca in vazduh. Cata vreme vei tine balonul strans la piept, incercand sa ii controlezi traiectoria, acesta nu va putea sa se inalte. Umfla-l prea tare si se va sparge. Inteapa-l - cu indoiala si atasament fata de rezultat, si se va dezumfla.

Secretul pentru ca dorinta ta sa se indeplineasca nu este deloc atat de complicat. Este suficient sa te conectezi cu inima ta, sa iti exprimi apoi dorinta in univers stiind ca se va manifesta, sa renuntila orice atasament si sa ai rabdare. Uneori, va fi nevoie de o zi, alta data poate de un an. In acest rastimp insa, traieste in bucurie astfel incat, la sfarsitul fiecarei zile, sa adormi zambind.