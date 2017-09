Cum sa te desparti de cel caruia i-ai promis ca il vei iubi toata viata? Nu e deloc usor sa iei decizia, dar nu e simplu nici sa ii transmiti mesajul fara sa te pierzi cu firea si fara sa dai inapoi! Fii ferma, dar blanda!

Cea mai rea parte a unei relatii? Despartirea! Despartirile sunt groaznice in general. Toata lumea stie acest lucru si toata lumea stie ca durerea e groaznica si pentru cel parasit si pentru cel care paraseste. Amandoi se simt rau, in feluri diferite. Dar, cand vine vorba de a te desparti de cel caruia i-ai promis ca il vei iubi mereu, e si mai complicat. Sa-ti dai seama cum sa te desparti de cel caruia i-ai promis iubirea vesnica e ceva cu adevarat dificil. Oricat de draguta incerci sa fii, o sa te simti prost. Si, intr-un fel, are sens. Mai ales daca amandoi v-ati promis iubire reciproca, iar tu esti cea care da inapoi de la acest angajament – cel mai serios din viata.

Problema e ca viata se intampla pur si simplu si, uneori, persoana cu care credeai ca vrei sa fii toata viata devine un capitol pe care vrei sa-l inchizi. Asta nu inseamna ca toata relatia a fost o pierdere de timp, inseamna ca amandoi v-ati schimbat si ca lucrurile nu au mers asa cum ai fi vrut.

