foto interior si prima pagina: Ian Dyball Shutterstock

1. Gaseste-ti propria cale

"Nu crede ceva doar pentru ca l-ai auzit. Nu crede in ceva doar pentru ca e afirmat sau barfit de multi. Nu crede ceva doar pentru ca este scris in cartile religioase. Nu crede ceva doar pe baza autoritatii profesorilor sau a celor mai in varsta. Nu crede in traditii, doar pentru ca au fost transmise de atatea generatii. Crede ceva doar dupa analiza si observatii, cand descoperi si simti ca acesta are un inteles, cand conduce la binele fiecaruia si al tuturor. Abia atunci accepta-l si traieste in concordanta cu el."

Viata nu inseamna sa ii urmezi pe altii; trebuie sa gasesti ceva care functioneaza pentru tine. Trebuie sa descoperi pasiunile tale si scopul tau in viata. Linisteste-ti sufletul si regaseste-ti inspiratia pentru a merge mai departe.

Fa-ti timp pentru tine, asculta-ti inima si incearca sa intelegi ca este extrem de important sa faci schimbarile pe care tu le consideri necesare; doar asa vei ajunge acolo unde iti doresti.

2. Fa greseli. Este bine pentru tine

"Un om poate face doua greseli fundamentale pe drumul cautarii adevarului: sa nu mearga pana la capat si sa nu inceapa acest drum."

Este dificil sa ajungi acolo unde iti doresti; in drumul catre succes vei avea intampina momente grele, obstacole si alte dificultati. Ai incredere in tine! Succesul nu depinde de bani sau de recunoastere.

"Ulciorul se umple incet, picatura cu picatura."

O sarcina (sau un obiectiv important) nu este asa de coplesitoare atunci cand faci pasi mici in fiecare zi. Scrie obiective marunte pentru fiecare luna a anului (pentru fiecare zi a saptamanii) si ce trebuie sa faci ca asta sa se intample. Apoi ia-ti inima in dinti si apuca-te de treaba.

4. Accepta-ti defectele

"Nu trai in trecut, nu visa la viitor, concentreaza-tți toate eforturile in prezent!"

Fa un pas inapoi si priveste cu adevarat momentele de succes si efecurile tale. Toate acestea te-au transformat in persoana care esti astazi. Accepta tot ce s-a intamplat si continua sa lupti, trecand la pasul urmator. Totul face din procesul de evolutie a omului.

5. Gandeste pozitiv

"Noi suntem modelati de gandurile noastre: devenim ceea ce gandim. Cand mintea este curata, bucuria ii urmeaza precum umbra care nu ne paraseste niciodata."

Urmareste-ti gandurile; gandeste-te la ele ca la lucruri reale mai degraba decat ca la constructii imaginare. Acest lucru te va ajuta sa intelegi cat de puternice pot fi cu adevarat.

Gandurile sunt creatii puternice care ne pot modela viata daca indraznim sa le permitem acest lucru.