Lucrul pe care vreau sa il recunosti chiar acum este ca viata ta a inceput deja. Nu exista pauza. Nu exista nicio versiune de test. Tot ce faci conteaza. Fiecare decizie conteaza.

Nu va exista nici a doua sansa pe care sa o activezi cu un buton si care sa te faca sa reincepi viata de la zero si sa o traiesti asa cum iti doresti. Tu traiesti in prezent. Tu traiesti acum. Fiecare moment al vietii tale este o contributie la amintirile tale despre viata pe care o ai.

foto interior si prima pagina: Bruce Rolff Shutterstock

Am adunat cateva citate intelepte care sa te indrume in calatoria vietii. Tine cont de acestea si nu uita sa traiesti. ACUM!

1. Un singur cuvant care aduce liniste si pace este mai bun decat o mie de cuvinte goale.

2. Trebuie sa retii ca tot ceea ce se intampla inauntrul tau este mult mai important decat ceea ce se intamplă in exterior.

3. Unul din secretele unei vieti fericite este sa ierti pe oricine si orice inainte de a merge la culcare.

4. Nu exista o cale spre fericire. Fericirea este calea.

5. Fa ca rasul sa fie rugaciunea ta. Razi mai mult. Nimic nu elibereaza energiile blocate mai bine ca rasul. Nimic nu te face inocent asa cum o face rasul.

6. In loc de o mie de cuvinte, mai bine numai unul, dar care-aduce Pacea. In loc de o mie de versuri, mai bine numai unul, dar care-arata Frumosul. In loc de-o mie de cantari, mai bine una, dar care-mprastie doar bucurie.

7. Ceilalti nu pot fi schimbati, si nu vei face decat sa iti risipesti inutil timpul si viata daca vei incerca sa-i schimbi. Transformarea lor ii priveste numai pe ei.

8. Cea mai mare greseala pe care o poate face cineva este sa ii fie frica sa greseasca.

10. Ca sa intelegi totul, trebuie sa ierti tot.

11. Nu conteaza cat de incet mergi atata timp cat nu te opresti.

12. Ia in considerare cat de greu este sa te schimbi pe tine si vei intelege ce sanse mici ai ca sa-i schimbi pe ceilalti.

13. Greseala ta nu exista decat daca continui sa te gandesti la ea.

14. Viata poate fi inteleasa numai privind inapoi, dar trebuie traita privind inainte.

15. Renunta la comparatii si poti sa te bucuri de viata la maximum.

16. Cand vezi un om bun, gandeste-te sa-l intreci; cand vezi un om rau, cerceteaza-ti inima.

17. Cand ti-ai gasit calea, nu trebuie sa ai teama. Trebuie sa ai destul curaj incat sa faci greseli. Dezamagirea, infrangerea si disperarea sunt unelte pe care Domnul ni le-a dat ca sa ne arate drumul.

18. Nu este nevoie sa stii unde mergi. Nu este nevoie sa stii de ce mergi. Tot ceea ce e nevoie sa stii este faptul ca mergi plin de veselie; daca faci acest lucru, nu poti gresi.

19. Se spune ca timpul schimba lucrurile. In realitate tu esti cel ce trebuie sa o faca.

20. Ura nu este niciodata invinsa de ura. Ura este invinsa de dragoste. Este o lege eterna.