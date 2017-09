Esti TU un partener toxic in relatia ta de cuplu? Desi poate fi greu de admis, daca te faci vinovata de urmatoarele comportamente, tu esti aceea care saboteaza relatia voastra. Si poti face asta chiar fara sa constientizezi!

Relatiile de cuplu sunt intotdeauna dificile si nimeni nu este perfect. Cu totii sutem vinovati ca la un moment dat nu am fost cea mai buna versiune a noastra pentru partenerul de cuplu. Insa, pe langa momentele in care am gresit sau am avut clipe nu tocmai inspirate, exista posibilitatea ca tocmai noi sa sabotam relatia de cuplu.

Nu discutam despre abuzul fizic, ci despre abuzul emotional. Iar doctorul John Gottman, cercetator in relatii de cuplu, a adaugat cateva categorii de comportament toxic in relatii.

