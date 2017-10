Vrei sa stii daca partenerul tau are catre o predispozitie catre a te insela? Atunci uita-te cu atentie la forma fetei sale. Desi nu exista o formula incercata si adevarata pentru a determina daca cineva are sau nu o tendinta spre infidelitate, cercetarile publicate in revista intitulata Archives of Sexual Behavior indica faptul ca forma fetei ar putea oferi indicii pretioase. Chiar asa, ai citit bine. Cercetatorii au descoperit ca barbatii au un raport mai ridicat intre latimea si inaltimea fetei, au un apetit sexual mai mare si, implicit, o tendinta de a avea mai multe partenere pentru a si-l putea satisface.

Cercetatorii au folosit diferite studii pentru a ajunge la aceasta concluzie. In cadrul primului dintre acestea, au avut la dispozitie un numar de 145 de studenti heterosexuali (60 de barbati si 76 de femei) care au completat un chestionar cu privire la apetitul lor sexual. De asemenea, cercetatorii le-au masurat dimensiunile fetelor, folosind-se de fotografii.

In cadrul celui de-al doilea experiment, cercetatorii au folosit un numar de persoane mai mare, avand la dispozitie un numar de 314 voluntari, dintre care 43% erau barbati. Oamenii de stiinta le-au masurat raportul dintre latimea si inaltimea fete, le-au pus intrebari despre viata lor sexuala si i-au rugat sa raspunda la chestionare complexe care au evaluat atitudinea lor si probabilitatea de infidelitate. Ei au descoperit ca barbatii al caror raport dintre inaltimea si latimea fetei era ridicat, erau mai predispusi catre atitudini care tindeau spre inselaciune.

Evident ca nu toti barbatii a caror fata se inscrie in acest tipar vor insela. Un studiu din 2010, realizat de Universitatea Binghamton, a descoperit ca, daca o persoana, barbat sau femeie, are gena DRD4 - sau "gena care cauta fiorul" - are mai multe sanse sa aiba comportamente riscante, inclusiv sa ii placa sa bea in exces, sa iubeasca jocurile de noroc si chiar sa insele.

Indiferent de gene sau de forma fetei, avem intotdeauna la indemana liberul arbitru care ne permite sa facem o alegere. Mai mult decat atat, suntem inzestrate cu intuitie, o minunata busola cu care ne nastem, care ne avertizeaza atunci cand ceva este in neregula si ne ajuta sa gasim drumul cel bun in viata noastra in fiecare clipa.