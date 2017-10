Am surprins zilele trecute un dialog in care una dintre persoane, care vizitase recent Romania, spunea ca este tara in care zambetul este interzis. In timpul zborului de la Bucuresti la Londra, am stat langa un englez care mi-a povestit, cu incantare, cat de amabili si de prietenosi sunt romanii. Pe care dintre ei sa il crezi? La urma urmei, ambele persoane au vizitat aceeasi tara. Exista, oare, doua Romanii?

foto interior si prima pagina: Butsaya Shutterstock

Exista nu doar doua ci un numar infinit de Romanii. Atatea cati locuitori are aceasta tara. La care ii poti adauga pe cei care o viziteaza sau tranziteaza. Coordonatele geografice si topografia raman neschimbate, desigur. Insa acestea sunt ca un schelet peste care semintele realitatii pe care fiecare dintre noi le poarta in interiorul sau, construiesc un trup, o experienta. Atunci cand in sufletul tau este zambet, vei intalni zambet peste tot pe unde mergi.

Asta nu inseamna sa iti pui ochelari de cal si sa ignori anumite aspecte ale vietii. Inseamna doar ca esti atat de ocupata sa vezi ceea ce este frumos si bun in jurul tau si sa ofer la randul tau aceste lucruri, incat nu vei mai avea timp sa observi si restul. Este ca si cum te-ai plimba pe o strada. Poti acorda atentie unei pubele din care gunoiul sta sa se reverse sau unei case vechi, cu o arhitectura superba, bine intretinuta. Depinde de tine despre care dintre aceste doua subiecte vei povesti atunci cand vei ajunge acasa.

Este la fel si cu oamenii pe care ii intalnesti. Pe parcursul unei zile, vor trece pe langa tine oameni veseli si oameni tristi. Oameni pusi pe harta si oameni dornici sa ajute. Oameni care iti vor face complimente sau iti vor cauta nod in papura. Depinde de tine carora dintre ei le vei acorda atentie. In timp, cu cat vei hrani mai mult bucuria si zambetul din sufletul tau, cu atat va creste numarul oamenilor zambitori si amabili pe care ii vei intalni nu doar in Romania ci in oricare colt al lumii vei calatori.

In afara de asta, mai exista un secret de care merita sa tii seama. Asteptarile tale si conceptia ta despre lume au un rol important in experientele pe care le traiesti. Daca vrei sa intalnesti mai multi oameni zambitori in calea ta, iesi pe usa de dimineata spunandu-ti ca vei avea o zi minunata si ca vei fi intampinata cu bucurie si iubire oriunde vei merge. Daca aceasta este o atitudine noua pentru tine, este posibil sa nu iti iasa din prima. Nu te da batuta. Vei vedea rezultatele in scurt timp.

La cat mai multe zambete!