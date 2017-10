Mellisa Orlov, unul dintre cei mai cunoscuti psihologi din lume in ceea ce priveste problemele in viata de cuplu, vine in atentia noastra cu cel mai simplu si eficient sfat care poate schimba relatia pe care o avem cu partenerul de cuplu. Am gasit urmatorul material pe psychologytoday si va invit sa il citim impreuna:

In momentul in care esti intr-o relatie dificila, este cam usor sa uiti de tine si sa te pierzi in durere. Pe masura ce cuplurile se straduiesc sa gaseasca ceva care sa repare lucrurile, ele nu isi mai amintesc sa acorde atentie si inimii lor, propriei persoane si sa se asigure ca raman sanatoase ca indivizi.

Iti dai seama ca acest lucru s-a intamplat cand, intr-o zi, observi ca nu iti mai place de tine, nu iti mai place de partenerul tau, nu te mai multumeste viata pe care o traiesti si pur si simplu nu mai esti fericita.

Acelor cupluri care trec prin probleme sentimentale si ajung sa se poarte precum niste straini le spun urmatorul lucru:

Acest sfat a ajutat multe cupluri sa inceapa sa depaseasca momente dificile in viata de cuplu si de multe ori vine la pachet si cu o surpriza minunata. Am primit recent un biletel pe care scria urmatoarele "Zilnic ascult sfatul tau de a fi o persoana pe care o plac." Da, sa te trezesti in fiecare dimineata si sa iti dai seama ca poti alege sa fii cineva fericit este un mod de a alege sa iti schimbi viata. De a alege fericirea. De a alege iubirea.

Gasiti-va din nou si fiti acea persoana care adora sa traiasca. Care vede binele din orice lucru. Care nu uita sa zambeasca indiferent de cat de dificil este momentul din viata sa. Care stie ca pentru iubire trebuie sa lupti, nu sa astepti sa primesti ceva daca tu nu oferi nimic in schimb.

Aceasta alegere pe care o veti face va va ajuta sa readuceti linistea in relatia voastra, insa nu va va rezolva toate problemele. Insa, cel mai probabil, va duce la negocieri, la discutii mature si sincere, la sacrificii si compromisuri de ambele parti.

Am o intrebare pentru voi: ati vorbi cu o persoana pasiv-agresiva, care abia daca scoate un cuvant pentru a spune cum i-a fost ziua sau cu cineva pe care pur si simplu il adorati? Cu cine va va fi mai greu sa gasiti un numitor comun? Cine va va face sa va simtiti mai defensivi?

Prea multi adulti fac presupunerea ca pot directiona, schimba sau chiar educa un partener in a face lucrurile in mod diferit. O strategie mai buna este, cred, sa fiti persoana pe care o iubiti. Sunt sanse bune ca aceasta persoana pe care o iubiti sa fie si o persoana pe care partenerul vostru sa o respecte si sa o aprecieze foarte mult. Si acesta este cel mai bun mod posibil in care puteti incepe sa va rezolvati problemele si sa va croiti drumul catre o viata frumoasa impreuna.