In urma cu aproape doua milenii, intr-o epoca in care munca majoritatii oamenilor nu era o sursa de scop si de inteles, ci un mijloc al supravietuirii dobandite prin treburi grele, marele imparat roman si filozoful Marcus Aurelius a oferit un raspuns la intrebarea: cum iti incepi fiecare zi cu zambetul pe buze si de unde gasesti motivatia de a te ridica din pat si a merge la munca?

foto interior si prima pagina: pavila Shutterstock

Aurelius scrie:

"In zorii zilei, cand simti ca nu te mai poti ridica din pat, spune-ti <<Puterea este la mine. Trebuie sa merg la munca - ca un om ce sunt. De ce trebuie sa ma plang daca voi face lucrul pentru care m-am nascut? Lucrurile pentru care am fost adus in aceasta lume? Pentru ce am fost creat? Sa stau sub patura si sa ma incalzesc?>>"

Pentru a protesta natural impotriva mintii care iti spune ca a sta sub patura este mai bine pentru tine?

"Asadar, te-ai nascut pentru a simti confortabilul? In loc sa faci lucruri si sa le traiesti? Nu vezi plantele, pasarile, furnicile, paianjenii si albinele care se ocupa de sarcinile lor individuale punand lumea lor in ordine cat mai bine cu putinta? Si tu nu vrei sa iti faci treaba ta ca fiinta umana? De ce nu alerge pentru a face ce cere natura ta?"

Natura noastra, insista el, este sa traim o viata frumoasa. Sa zambim, sa ii ajutam pe altii si sa contribuim la binele acestei lumi. Orice rezistenta la acest scop este, prin urmare, o negare a naturii noastre si un esec al iubirii de sine.

"Nu te iubesti destul."

In ceea ce priveste ajutorul pe care ar trebui sa il oferim oamenilor din jurul nostru, Aurelius adauga:

"Cand ai probleme si nu vrei sa iesi din pat dimineata, aminteste-ti rolul tau principal - cel care defineste o fiinta umana - este sa lucrezi cu altii. Chiar si animalele stiu cat sa doarma."