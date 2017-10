De ce pleaca oamenii? Oare care este motivul care ii determina sa isi schimbe parerea peste noapte? Oare cum cineva care te poate face sa simti ca esti tot ce si-a dorit in aceasta lume sa iti spuna intr-o zi ca nu vrea sa te mai vada niciodata?

foto interior si prima pagina: Selenit Shutterstock

Scriitoarea Rania Naim a postat pe ThoughtCatalog adevaratul motiv pentru care inima doare cand cineva pleaca din viata noastra:

Intotdeauna am asociat plecarea oamenilor cu durerea. Suntem tristi cand cineva ne paraseste pentru ca vrem sa ramana, pentru ca vrem sa fie in viata noastra, pentru ca ne dorim sa avem o poveste de dragoste cu final fericit, pentru ca asteptam cu nerabdare o calatorie interesanta prin viata si pentru ca eram de parere ca in sfarsit am gasit pe cineva cu care sa cream amintiri pe acest drum in viata.

Insa apoi mi-am dat seama ca inima ne doare chiar si atunci cand nu ne doream o poveste de dragoste cu acesti oameni, cand nu eram intr-o relatie sentimentala. Acea durere pare sa fie nedreapta. Si uneori este la fel de profunda precum durerea pe care am simtit-o cand am incheiat o relatie reala.

Si am ajuns sa imi dau seama ca motivul pentru care aceste despartiri dor este ca, atunci cand oamenii pleaca, ne punem intrebari. Sunt intrebari pe care le-am tot evitat. Trebuie sa privim inauntrul nostru si sa ne divulgam temerile si cele mai profunde secrete pentru a ne da seama ce s-a intamplat de fapt.

Motivul pentru care doare atat de mult este ca toata aceasta situatie aduce inapoi la viata nesiguranta si temerile. Te forteaza sa privesti mai atent si sa examinezi orice defect si orice imperfectiune.

Asta inseamna ca trebuie sa fim suficient de curajosi pentru a descoperi adevarul aspru ca trebuie sa umplem orice gol avem cu noi insine in loc sa cautam straini, fosti sau alte persoane.

Si oamenii ar face orice pentru a umple acel gol, pentru a evita sa isi infrunte demonii. Ar face orice sa isi pazeasca inima. Ei au nevoie de echilibru in viata si cel mai simplu mod de a isi pierde echilibrul este sa simta ca le lipseste ceva, ca nu sunt suficient de buni sau ca o alta persoana are ceva mai bun de oferit.

Cu toata sinceritatea, ducem dorul celor care pleaca din viata noastra pentru ca ne-au ajutat sa uitam pentru putin timp de nesiguranta noastra, sa ne simtim doriti si importanti. Ne-au facut sa simtim ca putem fi iubiti.

Si odata ce pleaca, noi suntem fortati sa ne confruntam cu ce am lasat in urma inainte ca ei sa intre in viata noastra.Suntem fortati sa adunam si sa lipim piesele sparte care credeam ca vor putea fi lipite doar cu prezenta lor in viata lor.

Insa, cand oamenii pleaca ei ne invata o lectie foarte importanta: tu si numai tu iti poti umple golurile din inima, tu si numai tu iti poti vindeca inima franta, tu si numai tu iti poti calma sufletul, tu si numai tu te poti iubi cu adevarat pentru totdeauna.