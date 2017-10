Anul nou chinezesc incepe pe 16 februarie 2018 si se afla sub influenta Cainelui de Pamant. Afla care vor fi efectele asupra ta, in functie de zodia in care te-ai nascut.

foto interior si prima pagina: chairoij Shutterstock

Sobolan

In acest an, e posibil sa fii urm─ârita de un sentiment vag de nemultumire, chiar daca lucrurile vor merge destul de bine pentru tine.

Nu asculta de acea voce interioara care iti spune sa vezi totul numai in negru. Priveste viata cu mai multa seninatate si vei realiza ca, de fapt, nu ai absolut niciun motiv sa te plangi sau sa iti faci griji. Apreciaza tot ceea ce ai si toate lucrurile bune care ti se intampla!

Bivol

Pentru a amplifica influentele celeste ale acestui an si pentru a diminua impactul negativ, va fi in interesul tau sa iti faci un bilant al vietii si sa incepi sa iti faci planuri noi.

