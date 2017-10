Ai fost dezamagita si, poate, te afli in acel moment al vietii in care te intrebi daca si in cine poti sa mai ai incredere? Increderea nu este un sentiment la care sa poti renunta, pur si simplu. Sa ia incredere in sine e un factor esential in relatiile cu cei din jur, e baza unei relatii, noteaza mindbodygreen.com. Fara incredere e imposibil sa iubesti.

Ca sa fii impacata si fericita cu tine si ca sa poti avea relatii – de cuplu sau de prietenie – armonioase, invata cum sa ai din nou incredere dupa ce ai fost ranita.

Incredere in sine – Nu exista garantii

Primul pas este sa intelegi ca oricine este ranit, mai devreme sau mai tarziu, simte dezamagire, respingere sau teama. Nimeni nu scapa de aceste sentimente si toata lumea incearca sa evite situatiile dureroase. Nu esti singura. De obicei, dupa ce ai fost ranita intr-o relatie de cuplu, procesul firesc pentru a evita sa mai patesti asta este sa nu mai investesti incredere pana cand nu stii ca esti in siguranta.

