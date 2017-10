Multe dintre noi nu stau foarte bine la capitolul incredere in propria persoana. Uneori, ne subestimam fara sa fim constiente de propria valoare, fara sa avem insa motive reale. Daca si tu simti ca ar trebui sa mai lucrezi la acest capitol, invata cum sa ai mai multa incredere in tine!

foto interior si prima pagina: sergiophoto Shutterstock

Definitiile date de specialistii in ceea ce priveste increderea in tine sunt foarte multe si, uneori, complicate. Increderea in tine inseamna aprecierea si valorizarea propriei persoane prin afisarea constanta a unei atitudini pozitive.

Din pacate insa, multora dintre noi ne lipseste increderea in propria persoana, iar aceasta atitudine se reflecta in comportamentul pe care il avem, in limbajul trupului, modul in care vorbim si interactionam cu alte persoane.

