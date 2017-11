O lectie pe care nu ai invatat-o la scoala: Viata nu merge niciodata in conformitate cu planul tau. Si asta este in regula.

foto interior si prima pagina: Savvapanf Photo Shutterstock

Nimeni nu vorbeste despre depresie si rareori cineva vorbeste despre a fi trist. Este un subiect inca tabu; te face sa pari slaba. Si asta este atat de invechit. Trebuie sa normalizam aceste sentimente si sa deschidem usa pentru astfel de discutii. Nu esti singura!

Da, viata nu merge conform planului. Nu fi nici surprinsa, nici socata cand, intr-un anumit moment te opresti si iti spui "Nu mi-am imaginat ca viata mea va fi asa."

Te vei trezi ca alergi dupa fericire. Vei avea planuri mari pentru tine: sa inveti multe lucruri noi si interesante, sa calatoresti in lume, sa te casatoresti, sa faci copii, sa te pensionezi la 65 de ani si sa ai o batranete minunata si linistita.

Nu, nu asa functioneaza viata. Aceasta este o perceptie, o idee care a creat cultura si societatea, care se va sfarsi prin a te face sa suferi in mod inutil daca crezi in asta.

Viata reala este imprevizibila. Orice se poate intampla si trebuie sa fii pregatita pentru orice situatie. Vei fi trista, suparata, dezamagita, tradata si inselata. Vei iubi si vei pierde. Vei castiga si vei invata. Oamenii vor veni si vor pleca din viata ta.

Ce o sa se intample cand intr-o dimineata o sa te trezesti si, dintr-o data, o sa iti dai seama ca viata nu merge asa cum ar trebui sa mearga? Ca in loc sa fii fericita esti trista? Dezamagita? Ca ai sufletul ranit si inima franta...

Si suferi inutil nu din cauza lucrurilor care se intampla in viata ta, ci din cauza ideii preconcepute despre cum trebuie sa fie viata. In acest moment, trebuie sa lasi ca totul sa treaca. Tu traiesti viata, asa ca accepta tot ce este prezent in ea.

Incepe sa vezi viata ca atare. FRUMOASA. O experienta frumoasa. Nu ai nevoie de planuri marete, de fantezie si de visuri pentru a te bucura de viata. Este deja frumoasa, tot ce trebuie sa faci este sa iti deschizi inima si sa traiesti chiar aici, chiar acum.

Toata lumea are aceeasi dorinta de a trai fericit si fara durere. Toata lumea are o viziune asupra adevaratului destin, insa multi ne confruntam cu o multime de probleme de zi cu zi, care sunt inradacinate in mintea noastra. Insa nu esti singura... nimeni nu este singur. Alege sa vorbesti cu oamenii din jurul tau, cu cei in care ai incredere. Alege sa spui ce ai pe suflet, accepta sfaturile primite. Durerea exista, accept-o insa nu o face un aspect principal al vietii tale. Mergi mai departe si cauta solutii pentru a o depasi. Si atunci vei intelege cat de frumoasa este viata.

Da, vei avea intotdeauna momente de tristete, insa nu te vei mai simti singura cu atat de multe suflete frumoase in jurul tau. Crezi in tine si vei intelege ca esti mai puternica decat stii ca esti.