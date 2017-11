Deseori te feresti sa fii sincera si sa spui tot ce iti trece prin cap. Poate de teama sa nu ii ranesti pe cei din jur, poate de teama ca ceilalti nu vor accepta parerile tale mai vehemente, poate pentru ca ti-e frica sa spui la job tot ce crezi. Dar, cand esti sincera si iti spui parerile cu argumente, ii vei dezarma pe cei care nu cred in tine si ii vei cuceri pe cei care iti sunt prieteni apropiati.

foto interior si prima pagina: Liderina, Shutterstock

Nu mai lasa capul in jos cand cineva iti aduce o critica la job! Nu te afunda in tacere, facandu-ti scenarii doar in minte, atunci cand intre prieteni apare o disputa. Spune ce crezi, fara rezerve, dar cu diplomatie! O sa vezi ca in viata ta se vor schimba multe. Si toate schimbarile sunt in bine!

Pickthebrain.com a facut o lista cu lucruri pe care le vei constientiza sau care se vor schimba in viata ta cand vei invata sa spui ce gandesti, in orice situatie.

Schimbari care apar cand esti sincera si spui ce gandesti

1. O sa ti dai seama ca nu toata lumea e de acord cu tine

Nici macar prietenii. Cand esti sincera si aduci argumente in favoarea ta, in favoarea valorilor in care crezi, nu toti ceilalti vor fi de acord cu tine. Dar trebuie sa ramai ferma, pe pozitii.

