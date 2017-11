Ca sa fii libera trebuie sa nu iti fie frica la fiecare pas, in fiecare zi! E posibil sa traiesti fara teama daca inveti sa analizezi constient cat de mari sunt riscurile cu care te confrunti. Izoleaza situatia si decide in functie de fiecare caz in parte, nu te gandi la ce au patit altii in situatii asemanatoare!

Multi oameni traiesc intr-osi ingrijorare. Exista o multime de factori emotionali, interni si externi, care te influenteaza din acest punct de vedere. Factorii externi provin, deseori, din mass-media care te bombardeaza cu povesti despre terorism, epidemii, dezastre naturale, crime sau incalzire globala. Scopul acestor stiri nu este de a informa, ci de a asigura un grad maxim de dramatism, care aduce audienta si publicitate.

Influentele interne tin de felul in care functioneaza creierul tau, de mediul in care ai crescut si de experientele de viata. Influentele interne si externe, puse laolalta, influenteaza modul in care gandesti si in care te temi sau nu in viata de zi cu zi.

Dar e posibil sa traiesti fara teama ca ceva rau se poate intampla in fiecare clipa a vietii tale.

