Ce este destinat sa se intample, se va intampla. Ce iti este scris sa fie al tau, va fi oricum.

Astazi, in timp ce stateam pe o banca in parc, mancand un sandwich in pauza de pranz, vad un cuplu in varsta parcand o masina sub un stejar, fix la intrarea principala. Acestia au coborat geamurile de la masina si au dat volumul de radio mai tare. Barbatul a iesit din masina, trecand pe partea cealalta si deschizand portiera pentru ca femeia sa coboare. O tinea de mana si amandoi s-au indepartat putin de masina, dupa care au inceput sa danseze.

Nu mai vazusem niciodata asa ceva. Parea sa fie precum un tablou frumos al dragostei si simteam ca nu imi pot lua ochii de la ei. Imediat ce s-a oprit melodia, ei s-au indreptat din nou catre masina. Fara sa imi dau seama, mi-am apropiat palmele si am inceput sa aplaud cu admiratie.

M-am oprit pentru ca m-am gandit ca poate pentru ei era neplacut si imi era teama sa nu le stric momentul magic. Insa am fost atat de prinsa in moment incat minile mele s-au conectat la inima mea mult prea fericita. Si sunt sincer recunoscatoare ca am facut-o pentru ca ceea ce s-a intamplat in continuare a fost minunat.

Cuplul in varsta s-a intors usor catre mine. Amandoi aveau un zambet larg pe buze.

"Multumim pentru aplauze" - a chicotit femeia.

"Eu va multumesc." - am raspuns imediat. "Dansul dumneavoastra imi da speranta."

Amandoi zambeau si se uitau la mine.

"Da, si mie imi da speranta." - a spus femeia in timp ce a luat mana barbatului si a strans-o tare la pieptul ei. "Dar ceea ce probabil nu iti dai seama este ca tocmai ai fost martor la puterea si frumusetea sanselor cu numarul doi si trei."

"Ce vreti sa spuneti?" - am intrebat eu.

"Barbatul vietii mele... cel care mi-a fost sot timp de 20 de ani si care mi-a furat inima inca de cand eram in liceu, a pierdut lupta cu cancerul in ziua in care eu implineam 40 de ani." - a explicat ea. "M-am recasatorit dupa 12 ani, insa la scurt timp dupa nunta el a murit intr-un accident de masina."

Eu nu stiam ce sa mai zic. Insa, barbatul si-a pus mana in jurul taliei lui si a spus: "Si eu am pierdut dragostea vietii mele cand aveam 54 de ani. Eram casatoriti de 33 de ani. Deci, fata draga, ce vezi aici in fata ta... sunt doi parteneri de dans, o dragoste frumoasa, o casatorie de doar trei ani intre doua suflete care au peste 60 de ani... si toate astea se intampla cand iti acorzi o a doua si o a treia sansa."