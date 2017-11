Daca te intreaba cineva ce iti doresti atunci cand vine vorba de dragoste si relatii, probabil ca ai o lista intreaga cu lucruri care crezi ca te-ar face fericita. Insa nu tot timpul planurile pe care le ai se potrivesc cu realitatea, iar de multe ori este posibil sa descoperi ca te-ai inselat in privinta anumitor asteptari, scrie lovepanky.com.

foto interior si prima pagina: Lightspring Shutterstock

Nicio relatie nu este la fel, pentru ca nicio persoana nu este la fel. Fiecare dintre noi ne dorim lucruri diferite atunci cand vine vorba de dragoste si relatii si, de multe ori, se intampla sa avem parte de unele dezamagiri in momentul in care avem prea multe asteptari. Sa ramai intr-o relatie si sa fii fericita este destul de greu in ziua de azi, mai ales din cauza faptului ca sunt perioade in care nu stii ce iti doresti sau cum sa reactionezi.

1. Crezi ca o relatie inseamna sa imparti totul cu partenerul de cuplu?

Gandeste-te cat de importanta este o relatie pentru tine si incearca sa iti dai seama daca consideri ca trebuie sa imparti totul cu partenerul de cuplu.

