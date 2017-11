Se spune ca doar unul dintre miliardele de oameni de pe Pamant ne poate oferi iubirea cosmica. Acela este sufletul nostru pereche. Iata cinci lucruri pe care trebuie sa le stii despre acesta.

foto interior si prima pagina: Fona Shutterstock

1. Sufletul tau pereche a fost deja ales

Sufletul tau pereche si oamenii din viata ta fac parte din planul mai mare pe care Universul il are pentru tine. Nu trebuie sa te intrebi daca ai un suflet pereche sau te intrebi unde il vi gasi. El este predestinat sa te intalneasca pe acest Pamant. Ce trebuie sa faci este sa fii pregatita cand va veni. Adica sa fii autentica si sa iti sa iti stralucesti lumina pentru te putea vedea. Sufletul tau pereche te cauta si nu te va recunoaste daca pretinzi ca esti altcineva.

2. Intuitia te va ghida

Cel mai bun instrument pe care il poti folosi in gasirea sufletului pereche este intuitia. Cand sufletul tau pereche este aproape de tine sau este pe cale sa apara in viata ta, intuitia iti va oferi semne care pot fi fie subtile, fie foarte evidente. Acestea se pot manifesta ca o dorinta inexplicabila de a fi undeva, entuziasm, sentimentul ca esti in locul potrivit, nevoia de a arata bine fara a avea un motiv, un sentiment de usurinta si incredere dupa ce ai luat decizia corecta. Atunci cand nu iti asculti intuitia, sfarsesti intr-o relatie cu o persoana care nu iti este sortita.

3. Trebuie sa te simti intreaga si autentica

Casatoria cosmica este profetia ta a iubirii. Pentru ca a fost predestinata, uniunea ar aduce fericire, implinire si integritate. Iar aceasta uniune are menirea de a te ajuta sa faci lucruri pe care nu le puteti face decat impreuna. Pentru ca amandoi trebuie sa va simtiti intregi si in aliniati cu voi insiva pentru a va putea intalni, impreuna deveniti o versiune mai buna a voastra decat oricare dintre voi ar fi putut fi pe cont propriu. Nu va completati unul pe celalalt deoarece sunteti deja intregi, ci adaugati unul la celalalt!

4. Invata lectiile excelente din relatiile tale nereusite

In loc sa te intrebi de ce universul aduce in viata ta acele relatii groaznice, concentreaza-ti atentia asupra lectiilor pe care le-ai invatat din aceste relatii. Castigand un sentiment de independenta, iti cresti vibratia iar sufletul tau pereche o simte.

5. Fii rabdatoare.

Din cei 7,5 miliarde de oameni de pe Pamant, numai unul este destinat sa va aduca dragoste adevarata. Daca crezi in acest lucru, este rezonabil sa fii rabdatoare din acelasi motiv. Nu te grabi sa intri in orice relatie, doar de teama de singuratate.