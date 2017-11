un articol via Cosanzene.ro

In acest material impartasim cu voi sfaturile noastre pentru a avea cel mai frumos par – pentru ca stim de cat de multa ingrijire are nevoie. Cu aceste trucuri, parul vostru va fi mult mai frumos, mai puternic si, cel mai important, mai sanatos.

Daca nu aveti parul lung (sau parul vostru nu creste peste un anumit punct), cititi in continuare deoarece aceste sfaturi sunt bune si pentru voi.

Ingrijirea parului lung: Cele mai bune sfaturi pentru un par de Cosanzeana

1. Folositi peria de par potrivita

O perie cu peri din par de porc mistret ar trebui sa fie cea mai buna prietena a voastra. Cu parul lung, este foarte important ca peria de par sa alinieze firele de par si sa minimizeze ruperea acestora. Prin urmare, parul nu se incurca si ramane neted si matasos.

Cum trebuie sa ne pieptanam: Incepem cu varfurile parului si urca treptat catre radacina. Astfel, nu este pusa nicio presiune asupra radacinilor, ceea ce inseamna ca nu smulgem firele de par.

2. Folositi un tratament hidratant o data pe saptamana

Sfat: cand parul este umed, asigurati-va ca folositi un pieptene cu dinti grosi si distantati. Periajul incorect al parului umed poate provoca vatamarea fizica a parului – pieptenele intinde firele de par (mai degraba decat sa le separe).

Daca va aranjati parul folosind instrumente care genereaza caldura, atunci stiti ca un tratament hidratant este OBLIGATORIU. Masca noastra preferata este cea cu ulei de ricin si vitamine. Va las linkul aici in cazul in care vreti sa aflati mai multe.

3. Folositi un produs cu protectie termica

Inca un pas obligatoriu in intretinerea parului (si nu doar a parului lung, ci a oricarui tip de par) este folosirea unui produs cu protectie termica. Acesta se depune pe firul de par, creand un strat protector. Este important ca, dupa aplicare, sa asteptati cateva minute pentru a actiona, dupa care puteti folosi ondulatorul sau placa de par.

4. Inlocuiti prosopul obisnuit cu un tricou vechi din bumbac

Renuntati la prosoapele groase si matasoase, cu fire usor lungi si schimbati-le cu o tesatura neteda, cum ar fi bumbacul sau panza (canepa sau in) pentru a scapa de umezeala excesiva dupa ce ati iesit de sub dus. In acest fel, parul nu este bruscat, iar firele stau mai bine si mai lejer in interiorul tesaturii, reducand posibilitatea de frecare si deteriorare.

5. Folositi temperatura scazuta pentru uscarea parului

Ca regula generala, unul dintre cele mai grave lucruri pe care i le puteti face parului vostru este folosirea uscatorului de par (si a altor produse ce folosesc caldura) la temperatura maxima. Daca vreti sa evitati ca parul vostru sa devina “elastic” (primul semn ca este deteriorat), uscat si sa se despice, trebuie sa folositi cat mai rar acest instrument sau sa acordati atentie modului in care il utilizati.

Important: Incercati sa tineti uscatorul la 5 cm distanta de par. De asemenea, uscarea parului din lateral zboara firele de par si le incurca, facand parul sa fie frizzy. De aceea, uscatorul trebuie indreptat direct in jos (nu perpendicular cu firul de par).

6. Spalati-va parul in mod corect

Parul sanatos, frumos si stralucitor incepe la dus. In primul rand – este important sa va spalati parul.

Intrebare: luati o tona de sampon si il puneti la varfuri, frecandu-le repede? Daca ati raspuns DA (probabil ca multe facem asa), atunci trebuie sa stiti ca gresiti – primul pas este samponarea scalpului pentru ca acolo are loc cea mai mare acumulare de ulei. Masati usor samponul pe scalp folosind degetele (niciodata unghiile). Dupa samponarea scalpului, cu samponul si spuma facuta coborati usor catre restul parului (pana la radacini). Nu frecati firele de par intre ele!

Clatiti binie si folositi balsam de par sau masca hidratanta, asteptati cateva minute (timpul de asteptare difera de la un produs la altul, cel mai probabil scrie pe ambalaj), dupa care clatiti din nou cu apa.

Apa folosita la clatire trebuie sa fie cat mai calduta (spre rece) cu putinta. Apa fierbinte usuca parul.

Cam atat pentru acest material, dragile noastre Cosanzene cu par minunat! Parul lung si frumos are nevoie de atentie, rabdare si ingrijire – insa rezultatele sunt pe masura eforturilor depuse!