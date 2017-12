Asteptarea este radacina tuturor durerilor sufletului. Exista cateva lucruri in viata care iti otravesc sufletul si te impiedica sa fii cu adevarat fericita.

Asteptarile sunt cele care iti modeleaza viata. Avand in vedere puterea influentei pe care o au asupra actiunuilor tale, acestea te pot ajuta sa cresti sau te pot pune la pamant. Trebuie sa fii atenta si, cel mai important, sa fii constienta de asteptarile pe care le ai pentru ca cele gresite iti pot aduce nefericire, facandu-ti viata dificila.

Asteptarile negative si dorintele toxice pot duce la negativitate. Iata care sunt cele mai populare asteptari care iti fura dreptul de a fi fericita si cum le poti depasi.

1. Vrei ca toata lumea sa fie de acord cu tine

Fiecare persoana este diferita. Fiecare persoana are dreptul la o opinie. De foarte multe ori parerea unei persoane este diferita de parerea unei alte persoane. Iar acest lucru este complet normal.

Ce este de facut: respecta opinia celor din jurul tau si cere ca si ceilalti sa o respecte pe a ta. De asemenea, aminteste-ti ca parerea lor ar putea fi diferita de a ta, insa asta nu inseamna ca este gresita. Este important sa gasesti un compromis si sa continui mai departe.

2. Astepti sa dai gres in ce faci

Insa hai sa iti spun un lucru - este posibil sa reusesti. Ce zici de asta?

Si chiar daca incerci si nu iti iese, vei avea mereu sufletul impacat pentru ca ai incercat. Vei avea o lectie de viata pe care sa o iei cu tine intreaga viata. Te vei simti bine pentru ca ti-ai infruntat temerile.

3. Vrei ca lucrurile materiale sa te faca fericita

Foarte multe persoane cred ca lucrurile materiale aduc fericirea. De cate ori nu am auzit "O sa fiu fericita cand o sa am mai multi bani/ o sa plec in concediu/ o sa imi cumpar casa mea/ o sa imi schimb locul de munca"?

Fericirea interioara este ceva ce trebuie sa gasesti pe cont propriu, in inima ta. Da, lucrurile materiale fac viata mai usoara si mai confortabila, insa nu duc catre adevarata fericire. Din contra - acestea aduc in viata ta o fericire falsa, care tine o scurta perioada de timp.

In schimb, incearca sa faci pace cu sufletul tau. Asculta-ti gandurile! Foloseste timpul ramas si reflecta asupra vietii tale. Afla care sunt lucrurile care te fac fericita si fa un plan pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

4. Vrei ca toata lumea sa te placa

Hai sa iti spun ceva - asta nu se va intampla niciodata. Intotdeauna vor exista oameni carora nu le va placea de tine. Poate fi la locul de munca, intr-un cert de prieteni. In cele mai multe situatii, nu poti face nimic pentru a schimba acest lucru si nici nu ar trebui sa incerci. Invata sa accepti asta si sa mergi mai departe; nu iti mai face griji pentru ceva ce nu poti controla.

In schimb, concentreaza-ti atentia asupra oamenilor din viata ta care conteaza pentru tine.