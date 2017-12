Dovezi de iubire pentru barbati: cum sa ii arati ca il iubesti fara sa il sufoci

Spre deosebire de femei, barbatii nu sunt atat de vocali in exprimarea sentimentelor si nici nu au nevoie sa fie mereu coplesiti de dovezi de afectiune, mai ales cand sunt in public. Cum sa ii arati ca il iubesti fara sa il sufoci? Am intrebat un specialist ce dovezi de iubire pentru barbati sunt cele mai apreciate si ce gesturi intaresc relatia de cuplu! Femeia Alfa in relatia de cuplu. Ce calitati cauta la partenerul de viata foto interior si prima pagina: altafulla, Shutterstock Dovezi de iubire pentru barbati: tine cont de lucrurile care ii plac iubitului tau

Nu trebuie sa ii spui toata ziua cat il iubesti, ci sa aveti fiecare timp pentru sine

Cheia demonstrarii sentimentelor sta in echilibrul intre atentia si timpul dedicat celuilalt si timpul si atentia dedicat propriei persoane. Cu alte cuvinte, respectarea acelui timp si spatiu necesare fiecarei persoane pentru sine.

