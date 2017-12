Cand te gandesti la dragoste, te gandesti la bomboane, flori si ursuleti de plus cat mai mari, insa povestea si lectiile cu adevarat importante din dragoste sunt adesea ignorate.

foto interior si prima pagina: Miriama Taneckova, Shutterstock

In mitologia antica, baiatul dragut, cu aripi, care avea un arc si o sageata, Cupidon, reprezenta zeul roman al dorintei, afectiunii si atractiei. Astazi, il asociem pe Cupidon cu dragostea romantica. Insa iata cateva lectii de viata despre adevarata natura a iubirii oferite chiar de catre Cupidon:

1. Pastreaza-ti inima deschisa pentru a iubi cu adevarat

In toate povestile clasice despre iubire, Cupidon trage cu arcul si loveste oameni nepotriviti cu sageata dragostei, ceea ce determina dorinta necontrolabila pentru obiectul afectiunii. Din actiunile lui Cupidon, putem invata ca nu stim niciodata cand am putea iubi din nou; de cele mai multe ori, iubirea vine in viata noastra cand ne asteptam cel mai putin. Indiferent de cate ori ai fost ranita in trecut, nu uita sa iti pastrezi inima deschisa intotdeauna.

2. Iubeste precum un copil inocent

Din moment ce Cupidon este un baietel, el nu are niciun obstacol in calea iubirii si isi indreapta sageata catre oricine crede ca ar putea beneficia de vraja iubirii. In timp ce el este vazut uneori ca un baietel neascultator care transforma dragostea intr-un joc, pentru el iubirea continua sa fie un sentiment pur, de copil. El ne arata ca putem sa privim iubirea intr-un mod nevinovat si jucaus, fara a suferi sau a profita de ceilalti.

3. Iubeste chiar si atunci cand suferi

Chiar daca simti ca esti ranita in dragoste, nu permite raului sa se reverse peste ceilalti. Ajuta-l, in schimb, sa se indeparteze de sufletul tau si vei gasi mai mult consolare in acest fel decat cautand razbunare. Puterea este la tine, iubeste chiar si atunci cand suferi.

4. Iubeste cu patima

Atat in interpretarile antice, cat si in cele moderne, Cupidon este pe un delfin, iar acest vizual are mai multe implicatii. Un mozaic din Marea Britanie arata mai multe animale care ies din gura Zeului Neptun, transformandu-se intr-un final in Cupidon. Unii cred ca Neptun reprezinta originea sufletului, iar Cupidon demonstreaza destinatia finala a sufletului. Altii spun ca imaginea in care Cupidon este calare pe un delfin exprima cat de repede dragostea vine si pleaca si cat de salbatica poate fi aceasta calatorie.

5. Nu deveni lenesa in iubire

In poezia si arta renascentista, Cupidon dormind a devenit un simbol popular al slabiciunii, al iubirii letargice. Poate ca unii artisti din acel moment au crezut ca oamenii nu mai muncesc prea mult in iubire, lasa ca rutina sa intervina. Acest lucru se aplica in continuare si in lumea noastra moderna.Nu deveni lenesa in dragoste; continua sa raspandesti iubirea, sa demonstrezi iubire si sa nu renunti niciodata la ea.