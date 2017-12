Viata vine cu propriile rasturnari si transformari la care nici macar nu visezi. Ceea ce poate parea un moment dificil, turbulent, s-ar putea transforma rapid in unul dintre cele mai bune perioade ale vietii tale. Modificarile majore in viata nu sunt niciodata precedate de semne exterioare. Ele doar apar, iar noi trebuie sa ne adaptam in mod corespunzator la acestea.

foto interior si prima pagina: Tithi Luadthong, Shutterstock

Trebuie sa fii intotdeauna pregatita pentru o schimbare pentru ca astfel de momente nu se vor opri niciodata. Ele te formeaza cine esti ca persoana si te ajuta sa iti modelezi temperamentul. Asadar, pentru a primi aceste schimbari in cel mai bun mod cu putinta, poti urmari semnele de mai jos:

1. Exista o schimbare drastica in modul in care dormi

Somnul tau nu mai functioneaza potrivit rutinei tale. Fie incepi sa dormi prea mult, fie prea putin. Acestea sunt semne ale etapelor de inceput. Insomnia este o caracteristica de care sa tii cont.

2. Simti ca nu iti mai gasesti locul

Te simti usor schimbata si nu poti gasi o explicatie pentru acest lucru. De asemenea, simti ca nu mai apartii niciunui loc pe care il considerai "loc de confort". Persoana care vrei sa fii cu adevarat nu este ceea ce esti acum si asta iti aduce neliniste.

3. Incerci sa te intorci in trecut

S-ar putea sa iti doresti sa te intorci cin trecut si sa stergi tot ce tine de aceasta perioada. Acest lucru ar putea fi o varianta destul de buna pentru ca astfel te vei concentra doar asupra prezentului, insa nu incerca sa te bazezi prea mult pe ea deoarece ar putea sa te conduca pe un alt drum decat cel destinat pentru tine. Trecutul este in trecut, ar fi bine sa il lasi acolo.

4. Esti mai sensibila decat de obicei

Inima si mintea ta agita emotiile care pana acum au fost ingropate in suflet. Acest lucru poate provoca o multime de neliniste si poate provoca o furtuna de emotii in interiorul tau.

Aceste emotii si ganduri au fost inchise pentru un motiv si trebuie sa te pregatesti mental pentru momentul in care vor reveni la suprafata. Singura cale de iesire este sa le accepti; ignoranta nu inseamna intotdeauna fericire.

5. Simti ca traiesti intr-un loc ireal

Un sentiment de visare ajunge aproape in fiecare aspect al vietii tale. Fie ca este vorba despre situatii obisnuite de zi cu zi sau chiar de relatia pe care o ai cu familia si prietenii tai, nimic nu se mai simte real.

6. Incepi sa petreci mai mult timp singura

Solitudinea a devenit scaparea ta. Incepi sa petreci tot mai mult timp singura deoarece asa te simti mai naturala, mai normala. Aceasta singuratate te determina sa te gandesti la lucruri si la probleme uitate la care nu te-ai fi gandit in mod normal.

7. Esti foarte inspirata

Esti capabila sa simti cum arde in sufletul tau dorinta de a obtine mai mult; totul devine o muza, o inspiratie. Lucrurile incep sa se aseze la locul lor si tu te simti mai fericita ca niciodata. Simti ca iti atingi telurile mai repede ca oricand.

8. Simti ca ceva maret se apropie in viata ta

Cu timpul ajungi sa simti ca aceasta este calea ta in viata; iti vezi foarte clar obiectivele si visurile. Acest lucru se va intampla treptat, insa sigur.

Aminteste-ti intotdeauna ca, desi pare dificila, schimbarea nu este rea. Nu te opune, nu te lupta cu ea cand va veni pentru ca te va ajuta sa ajungi intr-un loc mai bun decat cel in care esti acum.