Pentru fiecare persoana exista foarte putine suflete in aceasta lume care se conecteaza cu aceasta la un nivel mai profund. Acesti putini oameni detin insa suficienta putere pentru a revizui o viziune a lumii asupra unei persoane si pentru a o ajuta sa se confrunte cu realitatile vietii, facand-o mai puternica si mai inteleapta.

Intre aceasta persoana si familia sufletului sau exista un sentiment puternic de iubire si sprijin reciproc. Daca deja ai astfel de persoane in viata ta, tine-le aproape deoarece acestea formeaza familia ta sufleteasca, Daca nu, porneste in cautarea lor.

Grupurile sufletesti cuprind oameni care se sustin reciproc, se ajuta in momentele dificile si care sunt conectate la un nivel profund in viata. Ei lucreaza impreuna pentru a schimba aceasta viata.

Mai jos sunt cele mai importante semne care apar atunci cand te conectezi cu familia sufleteasca:

1. Te ajuta sa iti intaresti intentiile

Fiind o parte a unui grup de suflete, intre voi va exista un schimb de energie armonios, care va activa chakrele inimii. Tot ce spui va fi doar din inima (pentru ca asa vei simti). Conversatiile vor fi la un nivel intuitiv, schimband ganduri si energii.

2. Formezi o conexiune imediata cu aceasta familie sufleteasca

In preajma acestor suflete te vei simti intotdeauna in siguranta si intotdeauna va exista un membru alaturi de care te vei simti cel mai bine.

3. Iertarea devine mai usoara

A ierta si a uita sunt doua actiuni usor de zis, insa greu de facut. Insa, cand vine vorba de oamenii din grupul tau de suflete pereche, iti este mai usor sa ierti. Intelegi intentiile si motivele lor si, astfel, nu te simti deranjata de actiunile facute si cuvintele spuse.

4. Vorbesti despre orice

Alaturi de acesti oameni esti tu insati. Deschizi usa sufletului tau fara sa iti fie teama ca ai putea fi ranita. Nu mai ai secrete, nu mai ai sentimente ascunse, iar gandurile tale devin vulnerabile. Esti autentica in preajma lor.

5. Acestia sunt oglinda ta

Membrii grupului tau de suflete pereche se aseamana cu tine. Unii dintre acesti prieteni te vor ajuta sa aduci in viata ta mai mult optimism si mai multe obiceiuri pozitive. Altii te pot ajuta sa gasesti solutii pentru problemele dificile cu care te confrunti, sa iti intelegi mai bine viata si sa iti vindeci ranile sufletului.

6. Nu exista manipulare

Nu exista competivitate in randul membrilor unui astfel de grup de suflete. Nimeni nu trage pe nimeni in jos, toata lumea isi doreste sa evolueze si in momentul in care cineva este fericit, toti se bucura pentru aceasta fericire.