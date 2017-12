Esti datoare sufletului tau sa iti reamintesti de aceste lucruri

Lumea pe care am creat-o este un proces al gandirii noastre. Nu poate fi schimbata fara a ne schimba gandirea. Sunt cateva lucruri importante pe care, cel mai probabil, le-ai uitat; insa, aceste lucruri fac o diferenta in viata ta, in gandirea ta, in sufletul tau, in evolutia ta ca om in aceasta lume. Iata despre ce vorbesc:

1. Ziua de maine nu este garantata

Nu este nimic sigur pe aceasta lume. Nu este sigur nici faptul ca ziua de maine va veni. Viata se poate incheia intr-o clipa. Insa, in loc sa traim fiecare zi ca si cum ar fi ultima zi pe aceasta lume, petrecem tot mai mult timp si ne peirdem energia concentrandu-ne asupra lucrurilor care nici macar nu conteaza. Suntem agitati, interactionam greu cu oamenii din jurul nostru si ajungem sa privim viata printr-o lentila negativa. Ar trebui sa lasam drama, egoismul si amaraciunea care umbresc tot binele din viata noastra.... pentru ca maine se poate termina totul.

2. Uneori trebuie sa recunosti cand gresesti si sa iti ceri scuze

Indiferent de intentiile pe care le avem, suntem oameni, suntem imperfecti si nu facem intotdeauna ceea ce trebuie. Insa, dintr-un motiv, multi dintre noi refuza sa admita cand gresesc, refuza sa lase mandria deoparte. Lupta pana la capat pentru a dovedi ca au dreptate. Insa oare aceasta lupta merita cu adevarat? Merita sa pierzi timpul cand ai putea fi de acord si sa mergi mai departe cu viata ta? Sau... mai degraba, sa previi acest lucru in viitor doar cerandu-ti scuze. Cateodata este important sa admiti cand gresesti nu doar pentru ca asa vei face lucrurile mai bine, insa ci si pentru ca vei invata sa cresti, sa te dezvolti si sa fii sincer cu oamenii din jurul tau.

3. Este in regula daca esuezi

Cu totii avem momente dificile in viata noastra. Insa multi se supara cand nu reusesc ce isi propun. Un astfel de moment ar trebui sa fie unul usor de acceptat deoarece vine la pachet cu cateva lectii minunate care te vor ajuta pe parcursul vietii tale. Ridica-te de jos, accepta ce se intampla si gaseste solutii pentru a merge mai departe. Nu te ingropa niciodata in mila si in indoieli de sine pentru ca asa nu vei reusi niciodata. Foloseste esecul ca o oportunitate de invatare.

4. Uiti ce este important si ce nu este

Daca ai uitat ce este important in viata: familia, prietenii, dragostea, relatiile, sanatatea. Sunt multe persoane care sufera cu adevarat, care au avut pierderi adevarate, in timp ce multi dintre noi nu stiu cat de norocosi sunt in aceasta viata. Uneori ne pierdem in lucrurile care nu conteaza si uitam sa facem un pas inapoi si sa vedem ce se intampla. Concentreaza-ti atentia asupra lucrurilor cu adevarat importante.

5. Timpul trece

Timpul zboara... mai repede decat iti poti imagina. De aceea este important sa nu il pierzi. In cele din urma, tot ce conteaza va fi cine ai ales sa fii, cum ti-ai imbunatatit viata pe parcursul calatoriei tale si toate amintirile pe care le-ai creat. Gandeste-te chiar acum: cand privesti inapoi in trecut, ce-ti amintesti?