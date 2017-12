Tuturor ne este frica de ceva. Cu totii avem anumite temeri care ne trezesc in miez de noapte, ne dau emotii cand ne amintim de ele si ne scot din confortul nostru. Ne temem de acel lucru care are capacitatea de a ne schimba viata in timp ce noi nu putem face nimic decat sa acceptam infrangerea. Crestem indoiala in propria persoana si hranim vocile care creeaza aceste temeri.

foto interior si prima pagina: Amanda Carden, Shutterstock

Stiu ca iti este teama, de cele mai multe ori de lucrurile necunoscute, pe care nu le poti controla. Esti speriata de toate lucrurile pe care doar timpul le cunoaste. Esti speriata de viitor si de faptul ca aceste temeri ale tale se vor adeveri la un moment dat.

Iti este teama sa renunti la control. Esti speriata de toate lucrurile care merg mai departe de tine, pe care nu le poti opri, incetini sau prinde si inchide intr-o cutie pentru totdeauna.

Esti speriata ca nu vei putea trece niciodata dincolo de barierele tale. Bariere pe care le-ai pus cand nici macar nu te-ai uitat. Bariere pana la cer, limitandu-ti lumea mica in care esti in siguranta. Esti speriata pentru ca stii ca dincolo de aceste baricade se afla o alta lume, o lume pe care nu ai vazut-o niciodata, pe care nu ai simtit-o niciodata.

Esti speriata pentru ca siguranta pe care o ai acum este tot ce ti-a ramas. Altceva nu mai ai.

Cum ar fi daca ti-ai impinge limitele? Daca ai darama aceste bariere? Daca ai explora necunoscutul. Nu iti este frica de necunoscut... iti este frica de tine. Pentru ca te-ai ingradit in lumea ta si nu stii cum este viata dincolo de zidurile formate.

Daca asta este tot ce ai? Si daca asta este tot ce esti? Dar... daca te inseli? Si daca te inseli, daca nu iti dai seama? Daca nu esti la fel de buna cum crezi ca esti, insa ai posibilitatea de a te imbunatati? Daca exista oportunitati de evolutie pe care tu nu le vezi pentru ca traiesti in bula ta? Ce se intampla daca iti raspunzi la intrebari? Si care ar fi prima intrebare pe care ai adresa-o sufletului tau?

Cum ar fi daca ai incepe cu "Esti cu adevarat fericita?"

Da, este inconfortabil sa iesi din zona de confort si sa privesti dincolo de bariere. Da, este inconfortabil sa sari in necunoscut si sa astepti sa fii fericita cand inima este speriata. Insa ai atat de multe de castigat: inveti, explorezi, traiesti. Nu rata aceasta oportunitate. Scapa de frici si depaseste-ti limitele. Este mult mai mult in aceasta viata decat crezi tu ca este.