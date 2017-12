Dragostea pe care o meriti te va respecta. Va respecta toate ideile, visurile, planurile si aspiratiile tale. Va vedea intotdeauna ce este mai bun in tine. Te va intampina cu bratele deschise. Nu te va descuraja niciodata. Te va sprijini in ceea ce doresti sa faci, te va motiva si iti va sopti in permanenta in ureche ca esti cea mai frumoasa femeie din lume.