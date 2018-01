Ai posibilitatea de a incepe ceva nou; ai posibilitatea de a avea incredere in magia noilor inceputuri. Ai posibilitatea de a creste.

Stii ca peste 80% din rezolutiile facute pentru noul an esueaza?

Suna ciudat, nu? Sau poate ca nu?! Noul an ne face sa fim mai dornici, mai fericiti, mai pregatiti pentru schimbare... insa dupa doar cateva saptamani ajungem din nou de unde am inceput. Ramanem concentrati asupra rutinei si nu mai indraznim sa facem nimic nou.

Asa eram si eu... an dupa an. Incercand sa schimb, insa pana la urma ramanand tot pe drumul pe care mergeam.

Cu cateva zile in urma, am gasit o scrisoare pe care am scris-o in ajunul Anului Nou in 2016, descriind cum imi doream sa se desfasoare 2017. Am scris ce voiam sa se intample, ce imi doream sa realizez in viata profesionala. Am descris genul de oameni pe care vreau sa ii am in preajma mea si, cel mai important, am descris cum vreau sa ma simt.

Spre surprinderea mea, am observat cat de multe am realizat de pe acea lista. Chiar daca scrisoarea mea era destul de ambitioasa, am observat cum viziunea, concentrarea si intentiile mele ma puneau in directia cea buna in cursul anului.

In anii precedenti, accentul meu era pus pe realizarea unor lucruri precum sa merg la sala de trei ori pe saptamana, sa consum alimente sanatoase si sa renunt complet la obiceiurile proaste. Stiti voi, rezultate concrete. De data aceasta, totusi, accentul meu a fost sa lucrez la viziunea mea asupra viitorului dorit in timp ce ma dezvoltam si ma bucuram de mine in acest proces.

In termeni scurti si simpli: ma asiguram ca eram fericita in timp ce lucram la un viitor frumos.

In loc sa scriu ca voi merge de trei pe saptamana la sala, scriam ca imi voi iubi corpul si voi avea grija de el practicand yoga, alergand prin parc sau mergand la dans.

Mai jos gasiti cele mai importante lucruri pe care sa le faceti pentru voi in Noul An:

1. Incepe sa te concentrezi asupra lucrurilor pe care deja le ai.

2. Incepe sa iti folosesti imaginatia pentru a crea lucruri minunate.

3. Incepe sa traiesti in prezent.

4. Incepe sa ignori ce fac cei din jurul tau si sa te concentrezi doar pe tine.

5. Incepe sa fii foarte sincera cu tine insati.

6. Incepe sa vezi altfel lucrurile din viata ta, sa faci diferenta dintre ce este bine si ce este rau.

7. Incepe sa ai mai multa incredere in tine.

8. Incepe sa te concentrezi asupra visurilor tale.

9. Incepe sa actionezi ca si cum ti-ar pasa.

10. Incepe sa ai incredere ca ceilalti fac tot ce pot.

11. Incepe sa iti pui mai multe intrebari.

12. Incepe sa ai grija de lucrurile care conteaza.

13. Incepe sa ai incredere in inima ta.

14. Incepe sa apreciezi obstacolele pe care le intalnesti. Acestea te ajuta sa ajungi unde esti acum.

15. Incepe sa privesti cu alti ochi problemele pe care le ai. Acestea iti ofera cele mai bune lectii de viata.

16. Incepe sa iti imbratisezi vulnerabilitatea.

17. Incepe sa petreci timpul cu oamenii potriviti.

18. Incepe sa iti asumi responsabilitatea pentru viata ta.

19. Incepe sa creezi viata la care visezi chiar acum.

Fa pasi mici pentru a ajunge unde iti doresti.

Pentru a ajunge acolo unde vrei sa fii, trebuie sa incepi sa mergi in aceasta directie. Nu privi acest drum precum un sprint, ci precum un maraton.

Nu iti coplesi sufletul prin stabilirea unor obiective mult prea mari sau asteptand ca lucrurile sa fie perfecte (acestea nu sunt niciodata). In schimb, alege sa te concentrezi pe unul pana la trei lucruri din lista. Apoi, odata ce simti ca ai reusit sa introduci aceste lucruri in rutina ta, continua cu urmatoarele trei. Aminteste-ti, important este sa fii constanta.

Fie ca acesta sa fie anul in care te pregatesti pentru a sarbatori succesul.