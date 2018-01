"Timpul tau este limitat, asa ca nu il irosi traind viata unei alte persoane. Nu fi prins in dogma – care traieste cu rezultatele gandirii altor oameni. Nu lasa zgomotul altor opinii sa iti inece propria voce interioara. Si, cel mai important, invata sa ai curajul sa iti asculti inima si sa iti urmezi intuitia. Intr-un fel ei deja stiu ceea ce vrei cu adevarat sa devii. Orice altceva este secundar." - spunea Steve Jobs.

foto interior si prima pagina: Annette Shaff, Shutterstock

Urmatorul fragment face parte dintr-un discurs tinut de Steve Jobs la Universitatea Stanford. Acest discurs va ramane cu siguranta in istorie deoarece vine cu o poveste si o lectie de viata minunate din care toti avem de invatat:

"Am avut noroc, am gasit ceea ce imi placea sa fac devreme in viata. Impreuna cu Woz am inceput Apple in garajul parintilor mei cand aveam 20 de ani. Am muncit din greu si, in 10 ani, Apple a crescut de la noi doi intr-un garaj la o societate de 2 miliarde de dolari, cu peste 4000 de angajati.

Doar ce lansasem creatia noastra cea mai de pret, Macintosh-ul, cu un an mai devreme, iar eu tocmai ce implinisem 30 de ani. Si apoi, am fost concediat. Cum poti fi concediat dintr-o companie pe care tu ai fondat-o?

Ei bine, pe masura ce Apple crestea, am angajat pe cineva care credeam eu ca este foarte talentat pentru a conduce compania alaturi de mine. Si pentru primii ani, lucrurile au mers foarte bine. Insa, mai tarziu, viziunile noastre despre viitor au inceput sa fie tot mai diferite si, intr-un final, chiar sa se separe complet.

Cand s-a intamplat asta, consiliul nostru director a ales partea lui. Asadar, la 30 de ani, eu eram concediat din compania infiintata de mine. Ceea ce fusese focusul intregii vieti de adult disparuse... si era devastator.

Habar nu aveam ce o sa fac pentru cateva luni. Simteam ca am dezamagit generatiile anterioare de antreprenori, simteam ca am scapat stafeta exact in momentul in care mi-a fost inmanata.

M-am intalnit cu David Packard si Bob Noyce si am incercat sa imi cer iertare pentru ca am dat gres atat de grav. In ochii mei ma consideram un ratat si chiar ma gandeam sa plec din Silicon Valley.

Insa ceva am inceput timid sa realizez: inca iubeam ce faceam. Turnura evenimentelor la Apple nu a schimbat acel lucru deloc. Am fost respins, insa eu inca iubeam munca mea. Astfel, am decis sa o iau de la capat. Atunci nu am realizat, insa in timp mi-am dat seama, concedierea mea de la Apple a fost cel mai bun lucru ce putea sa mi se intample. Greutatile pe care le intampinasem au fost inlocuite de lejeritatea de a fi la inceput din nou, mai putin sigur pe lucruri de data asta.

Mi-a permis sa intru intr-una din cele mai creative perioade din viata mea. In urmatorii 5 ani am fondat o companie denumita NeXT, alta companie denumita Pixar, si m-am indragostit de o femeie extraordinara ce mi-a devenit sotie. Pixar a realizat primul film de animatie pe calculator, Toy Story, iar acum e cel mai renumit studio de animatie din lume.

Intr-o turnatura remarcabila, Apple a achizitionat NeXT, eu m-am intors la Apple, iar tehnologia pe care am dezvoltat-o la NeXT este la baza actualei reinnoiri a produselor Apple. Iar Laurene si cu mine avem o familie minunata.

Sunt foarte sigur ca nimic din toate astea nu s-ar fi intamplat daca nu as fi fost concediat de la Apple. A fost un tratament dureros, insa cred ca "pacientul" avea nevoie de el. Cateodata viata te loveste in cap cu o caramida. Nu iti pierde speranta. Sunt convins ca singurul lucru ce m-a tinut pe acest drum a fost faptul ca iubeam ceea ce faceam. Trebuie sa iti dai seama ce e ceea ce iubesti. Iar asta este la fel de adevarat pentru viata profesionala ca si pentru partenerii de viata. Munca ta iti va ocupa o mare parte din viata si singura cale de a fi cu adevarat satisfacut este sa faci ceea ce tu consideri ca este o munca minunata. Si singura cale de a avea realizari remarcabile este prin a iubi ceea ce faci.

Daca inca nu ai descoperit, cauta in continuare! Nu te opri! Vei stii cand ai gasit pasiunea ta, inima ta iti va spune asta. Si, ca orice relatie minunata, lucrurile devin din ce in ce mai bune pe masura ce anii trec. Asadar, cauta in continuare! Nu te opri."