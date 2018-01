Este timpul sa incepi ceva nou si sa ai incredere in magia noilor inceputuri. Este momentul sa iesi din carapace, sa lasi in spate trecutul, sa te concentrezi asupra prezentului si sa inveti sa lupti pentru ceea ce iti doresti. Sa te pui pe primul plan, sa acorzi atentie visurilor tale, sa treci prin furtuni si sa muti munti pentru a trai viata la care visezi.

foto interior si prima pagina: irinaneva, Shutterstock

Este 2018. Un nou an cu atat de multe oportunitati. Tu esti pregatita pentru un nou inceput?

Iata care sunt lucrurile pe care sa le faci doar pentru tine si sufletul tau acest an:

1. Incepe sa te concentrezi asupra lucrurilor pe care le ai deja.

Este usor sa iti concentrezi atentia asupra lipsurilor. Oprah spunea intr-un interviu "Trebuie sa fii recunoscator pentru ceea ce ai; vei avea mai multe. Daca te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le ai, nu vei avea niciodata suficient."

Abundenta nu este o stare pe care o dobandesti. Este o stare pe care trebuie sa o cultivi. Asadar, incepe sa apreciezi cu adevarat ceea ce este in prezent in viata ta. Invata sa te concentrezi mai mult pe oamenii pe care ii iubesti, pe faptul ca sunt sanatosi si ca iti traiesti viata intr-un mod responsabil.

De multe ori, traim in trecut sau in viitor. Adesea, suntem atat de prinsi in ceea ce s-a intamplat sau s-ar putea intampla incat ajungem sa pierdem ceea ce se intampla. Incepe sa traiesti unde viata are loc: chiar aici si chiar acum.

Foloseste-ti simturile pentru a deveni prezenta in acest momente: simte, asculta, priveste, gusta si atinge.

In momentul in care porti o discutie cu o persoana, fii prezenta in discutie. Fa ca aceasta discutie sa fie cel mai important lucru din viata ta in acest moment.

3. Incepe sa fii sincera cu tine.

Singura modalitate de a schimba ceva este sa recunosti mai intai situatia respectiva. Sa o privesti fix asa cum este, nici mai rau si nici mai bine. Sa iti arati temerile si limitarile. Sa descoperi ce functioneaza si ce nu pentru tine si, cel mai important, sa intelegi ce ti-ar placea sa faci insa iti este teama dintr-un motiv sau altul. Adevarul te va elibera. Insa, pentru inceput, s-ar putea sa te raneasca sau chiar sa te enerveze.

4. Incepe sa creezi viata dorita ACUM

Este usor sa amani. Multi spunem "Cand voi avea un salariu mai mare, ma voi concentra asupra visului meu." sau "Cand voi avea o relatie, voi incepe sa ma iubesc si pe mine.". Insa pentru a trai viata pe care ti-o doresti, trebuie sa o creezi acum, nu in viitor.

Conditiile si timpul nu vor fi niciodata perfecte. Asa ca, in schimb, intreaba-te: "Daca as avea toata dragostea, toti banii, tot timpul, toata increderea si toate cunostintele pe care mi le doresc, cum mi-as schimba viata?". Ia actiune pentru a trai asa cum visezi.