De-a lungul vietii noastre ne formam o imagine a ceea ce credem ca ar trebui sa arate dragostea adevarata. Deseori, acest proces incepe devreme cu fete care viseaza la o dragoste ca in povesti, cand isi imagineaza un cavaler in armura stralucitoare. Pe masura ce trec anii, lucrurile se schimba si ajungem sa cautam un partener sufletesc, o persoana destinata pentru a fi sufletul nostru pereche intreaga viata. Cautam piesa noastra lipsa din puzzle-ul iubirii adevarate.

Iata care sunt calitatile pe care le gasesti intr-o relatie in care exista dragoste adevarata:

1. Sinceritate

Sinceritatea este o componenta esentiala pentru o relatie sanatoasa. Primul pas in tratarea unei persoane cu iubire este sa fii sincera cu ea cu privire la sentimentele tale. Adesea, oamenii incearca sa ii protejeze pe cei dragi de adevar, crezand ca "ceea ce ei nu stiu nu le va face rau" sau ca apara sentimentele partenerului, insa minciuna este chiar mai dureroasa decat auzirea adevarurilor dureroase.

O lectie adevarata in dragostea reala este sa inveti sa ai incredere reciproca; tradarea increderii cuiva aduce multe daune intr-o relatie de iubire.

2. Afectiune

Afectiunea fizica este o componenta vitala a unei relatii adevarate de iubire. Aceasta nu este importanta doar in dezvoltarea unei relatii intime, ci este si un aspect esential in mentinerea relatiei vii si captivante de-a lungul anilor, cand se poate instala cu usurinta rutina.

Actele simple de afectiune precum tinutul de mana, contactul vizual si flirturile mici pot ajuta partenerii sa se simta apropiati.

3. Prietenie si petrecerea timpului impreuna

Este important sa impartasesti activitati si sa faci lucruri cu partenerul tau care sa iti placa si tie. Adesea, atunci cand oamenii se indragostesc pentru prima data, se leaga de o iubire comuna a anumitor activitati si interese compune. Pentru a mentine o relatie sanatoasa, cuplurile trebuie sa continue sa impartaseasca pasiunile lor reciproce si sa fie dispuse sa incerce impreuna lucruri noi.

4. Respect

Respectarea individualitatii partenerului este un factor cheie intr-o relatie in care exista dragoste adevarata. La inceputul relatiei, partenerii au un respect natural si tind sa se poarte cu bunatate si un interes autentic. In timp, cuplurile pierd adesea acest sentiment de autonomie si relationeaza unul cu celalalt ca parte a unei unitati.

Cand pierdem perspectiva si nu ne mai gandim la partenerul nostru ca la o persoana separata, incepem sa actionam in moduri mai invazive si usor manipulative (si nu mai suntem sensibili, intelegatori si independenti).

5. Deschidere

Problemele apar in relatiile pe termen lung. A fi deschisa in abordarea problemelor este unul dintre cei mai importanti factori in crearea si mentinerea unei relatii de succes. Este important sa fii sincera, sa fii dispusa sa privesti in sufletul tau si sa faci schimbari in cazul in care este necesar pentru a dezvolta o relatie in care exista fericire si dragoste adevarata.

In loc sa actionezi defensiv, sa te consideri ranita sau suparata cand partenerul isi spune parerea, incearca sa adopti o atitudine de deschidere si curiozitate cu privire la ceea ce incearca sa iti spuna. Atunci cand nu accepti sugestii, critici sau experiente noi, iti limitezi dezvoltarea de sine si poti crea o prapastie intre tine si partenerul de cuplu. In schimb, cand esti deschisa, esti capabila nu doar sa te dezvolti pe tine, ci si relatia pe care o ai.