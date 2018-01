In calatoria vietii, ne confruntam adesea cu probleme serioase ce ne pot scoate de pe drumul nostru, ne pot da viata peste cap si ne pot aduce o mare cantitate de durere emotionala. Din fericire, in astfel de vremuri neplacute, putem alege in mod constient sa ne calmam si, prin urmare, sa transforma agitatia si suferinta noastra in pace si multumire.

foto interior si prima pagina: Elena Ray Shutterstock

Cum este posibil asa ceva? Este foarte simplu: prin reconectarea cu energia divina sau energia Universului, o energie calma, linistita, vom reusi sa ne eliberam inima, sa fim prezenti in viata noastra si sa ne eliberam de toate greutatile toxice care ne apasa pe suflet.

Vestea buna este ca reconectarea cu energia divina este o practica pe care oricine o poate invata, indiferent de trecutul sau, si este esentiala pentru gasirea echilibrului si a linistii, precum si pentru a primi iubirea in viata ta.

Iata cateva practici simple de care te poti folosi ori de cate ori esti suparata sau in primejdie, pentru a iti linisti gandurile si a readuce armonia in sufletul tau.

1. Acorda atentie respiratiei; fii atenta la modul in care aerul intra treptat in tot corpul si apoi iese. Repeta acest proces pana cand simti ca trupul tau este relaxat.

2. Misca-ti incet corpul, intinzandu-ti muschii, fie facand o plimbare lunga, dansand sau inotand. Acest lucru te va ajuta sa iti reglezi simturile, sa te concentrezi asupra momentului prezent si sa iti mentii energia.

3. Fa-ti o cana cu ceai si concentreaza-te asupra procesului de consum a ceaiului. Fii atenta la senzatiile pe care le simti in interiorul corpului cand iei o gura de ceai. Aceasta practica simpla va face minuni pentru ca te readuce in realitatea de aici si acum.

4. Petrece cateva minute cu talpile goale pe pamant - fie ca este vorba despre nisip, iarba sau direct sol. Permite Mamei Naturi sa iti armonizeze mintea si sa iti revitalizeze spiritul.

5. Intinde-te pe pat (sau pe iarba) cu tot corpul si relaxeaza-te de tensiunea fizica si mentala pana cand simti ca sufletul tau este reincarcat de energie pozitiva.

6. Ia o hartie si un stilou si exprima in cuvinte lumea ta emotionala. Te vei simti mult mai bine.

7. Spune o rugaciune scurta. Stiai ca Tatal Nostru este cea mai buna si rapida metoda de a scapa de anxietate? Daca nu stii niciuna, spune urmatoarele cuvinte "Am incredere ca Dumnezeu va avea intotdeauna grija de mine indiferent de locul in care sunt si de momentul pe care il traiesc."