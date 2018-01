Chiar daca uneori simti ca esti singura pe aceasta lume, in realitate Dumnezeu nu este niciodata departe de tine. El este ghidul tau spiritual care nu te paraseste niciodata si comunica cu tine prin semne divine.

Cu siguranta ai observat aceste semne la un moment dat, insa ai ajuns sa le ignori deoarece nu stiai unde sa cauti sau ce incearca sa iti transmita puterea divina.

Iata care sunt cele mai frecvente simboluri folosite de Dumnezeu pentru a comunica cu tine potrivit consciousreminder

- vezi modele repetitive in numere precum 11:11, 4:44 si tot asa. Acesta este un semn ca Dumnezeu sau un inger (trimis al lui Dumnezeu) incearca sa intre in contact cu tine;

- gasesti monede pe strada. Acesta este o modalitate prin care divinitatea iti da un impuls si iti spune sa continui pentru ca esti pe drumul cel bun;

- vezi un curcubeu. Acesta este un semn pozitiv;

- experienta senzatiilor de furnicaturi pe corp sau piele de gaina. Acesta este un semn ca ingerii se afla in jurul tau;

- culoare si lumini. Daca vezi culori sau pete de lumina in fata ta inseamna ca o fiinta angelica incearca sa iti atraga atentia.

- acesta indica faptul ca te afli pe calea iluminarii si ca trezirea ta te-a facut mai atenta cu privire la frecventa celor care sunt mai puternici decat tine;

- este un semn de la Dumnezeu si ingerii pazitori ca esti sprijinita in calatoria ta si ei sunt intotdeauna prezenti pentru a te calauzi;

- semnele divine iti spun ca trebuie sa ai mai multa incredere in tine insati si in calatoria ta de fiecare data cand in calea ta apar indoieli si obstacole;

- o modalitate a ingerilor de a arata ca nu esti singura si neajutorata asa cum te simti si ca trebuie sa uiti de aceste notiuni false, sa ai incredere in tine;

- Dumnezeu incearca sa te protejeze si sa te tina departe de rau;

- aceste semne apar, de asemenea, in perioadele in care ai uitat de adevaratul motiv al existentei tale;

- Dumnezeu incearca sa te ajute sa te vindeci de ranile vechi care te tin pe loc si te impiedica sa iti urmezi calea adevarata;

- uneori uiti ca esti iubita si apreciata. Aceste semne apar atunci pentru a iti aminti acest fapt.

Acum, ca stii ca ingerii si Dumnezeu incearca sa comunice cu tine, cum ii asculti si cum interpretezi semnele lor?

Raspunsul este destul de simplu: Incearca sa accepti trecutul, sa traiesti in prezent si sa nu te gandesti atat de mult la viitor. Este foarte important sa fii constienta de prezentul tau deoarece acesta este singurul moment care conteaza cu adevarat. Nu te mai concentra asupra lucrurilor care au fost si care urmeaza sa fie. Fii receptiva si ai credinta ca poti asculta mesajul lor. Si, cel mai important, fii recunoscatoare ca ai aceste puteri divine de partea ta.