Ceaiurile mai putin cunoscute care pot inlocui cafeaua

Cafeaua nu lipseste mai niciodata din meniul de dimineata. Fie ca o bem la masa, in drum spre locul de munca sau cum ne asezam la birou, avem garantata doza de energie pe care ea ne-o furnizeaza. Insa, cafeaua nu este singura licoare cu efect tonic si energizant.

foto interior si prima pagina: AnnyStudio, Shutterstock

Iata cu ce o poti inlocui:

1. Ceaiul de catina

Este mai putin cunoscut pentru efectul lui energizant. Fructele de catin sunt bogate in acizi grasi, nesaturati ce ajuta sistemul digestiv. Mai mult, ceaiul este un tonic foarte eficient fiind recomandat in cazul surmenajului, in cazul carentelor de vitamine, in starile de convalescenta si chiar pentru cresterea performantelor sportive.

Pe langa surplusul de energie, ceaiul de catina ajuta in cazul ulcerului si pentru reglarea metabolismului glucidic.

2. Ceaiul de aloe vera

Si acesta este recomandat ca inlocuitor al cafelei. Prin natura ei, planta de aloe vera constituie un supliment nutritional, calitate preluata si de ceai. Ceaiul de aloe este un tonic general ce sporeste starea de bine. Mai mult, acest ceai ajuta la regenerarea celulara si la detoxifierea organismului.

Citeste continuarea pe Realitatea.net