Ce inseamna cand ai mai mereu pe cineva in ganduri?

Inseamna ca esti atrasa de acea persoana? Sau... poate chiar esti indragostita? Este o posibilitate pe care sa o iei in calcul deoarece atunci cand iubesti pe cineva, intotdeauna te gandesti la aceasta persoana constient sau subconstient.

foto interior si prima pagina: Maria Okolnichnikova, Shutterstock

Chiar si atunci cand esti prinsa cu treburi personale sau profesionale, ai momente in care iti dai seama ca mintea ta zboara de la treburile pe care le faci si isi aminteste de momentele petrecute cu aceasta persoana. Am gasit pe spiritualunite mai multe informatii despre ce se intampla cand cineva ocupa un loc permanent in mintea ta. Va invit sa cititi acest articol si, daca va place, sa il impartasiti cu oamenii din viata voastra.

Ce se intampla atunci cand te gandesti la cineva?

Daca persoana la care te gandesti mereu este o persoana de care iti place, cu timpul ajungi sa dezvolti un interes mai profund pentru ea. Cel mai adesea, oamenii actioneaza defensiv atunci cand se afla in apropierea unei persoane de care sunt atrasi. Acestia manifesta un comportament ciudat deoarece inca nu sunt pregatiti sa isi dezvaluie adevaratele intentii. In incercarile disperate de a ascunde cum se simt cu adevarat, ei fac deseori lucruri copilaresti (uneori chiar amuzante - daca sunt privite din afara).

Chiar daca sentimentele nu iti sunt impartasite, nu inseamna ca vei inceta sa te mai gandesti la aceasta persoana. Dragostea iti umple complet mintea si sufletul chiar si atunci cand nu este impartasita.

Cand nu te poti opri sa te gandesti la cineva, inseamna ca il iubesti? Sau este vorba doar de un sentiment pe moment? Un sentiment care dispare o data cu trecerea timpului?

Even if someone does not love you back, it doesn’t mean, you’ll just stop thinking about them. Love completely consumes your mind and soul, even if it’s unrequited. Cum iti dai seama de ce se intampla cu adevarat? Este foarte simplu.

Sufletul tau simte dragostea. In momentul in care gandul tau zboara la persoana pe care o iubesti, devii fericita pentru ca simti, cumva, ca esti conectata cu aceasta. Simti cum ti se lumineaza ochii si cum zambetul apare pe chipul tau.

In functie de intensitatea acestei conexiuni, este posibil sa o iubesti sau doar sa o placi. Atata timp cat nu este doar o obsesie, este dragoste.

Daca te gandesti la ea chiar si atunci cand ai atat de multe treburi incat nu ai timp nici sa respiri, atunci probabil ca este un semnal tras de inima - iti spune ca iubeste. Chiar vrei sa iti petreci viata alaturi de aceasta persoana. Sufletul tau este intr-un fel conectat cu sufletul acesteia. Iti doresti sa o vezi, sa ii auzi vocea, sa ii simti prezenta langa tine.

Fara ca mintea sa isi dea seama, sufletul preia controlul si demonstreaza ca in acest moment acea persoana este centrul universului tau. Inima simte caldura, dragoste si protectie si te ajuta sa intelegi ca cel mai frumos sentiment din lume este iubirea.

Asadar, nu mai lupta cu gandurile tale. Lasa-le sa existe. Pentru ca in jurul lor se invarte viata ta. Iubeste pentru ca poti! Iubeste pentru ca meriti! Iubeste pentru a iti hrani sufletul!