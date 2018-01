Exista o expresie minunata veche de sute, poate chiar mii de ani: "Universul nu iti da niciodata mai mult decat poti duce.". Acesta este un proverb extrem de popular in intreaga lume.

Insa, la o discutie cu o persoana la care tin tare mult, aceasta mi-a spus: "NU! Universul iti da totul si un pic mai mult. Si asta pentru a iti spune ca te poti baza pe el tot timpul."

Aceasta explicatie mi-a oprit gandurile. De atat de multe ori am luptat cu morile de vant, m-am simtit pierduta sau mi-am pierdut credinta. Aceste cuvinte au devenit confortul ca nu sunt singura, ca Universul este alaturi de mine si ca pot avea incredere ca ma va ajuta sa trec peste tot ce este dificil.

Si acum am inteles. Universul ne ofera mai mult decat putem duce pentru a ne intoarce privirea catre el. Acest lucru vorbeste despre momente dificile pe care le avem in viata, care nu par sa aiba raspunsuri. Poate, intr-un mod ciudat, Universul ne pune in fata unor astfel de situatii pentru a ne testa forta interioara si pentru a ne spune ca nu suntem singuri in aceasta lume imensa.

Atunci cand trecem prin astfel de provocari, el ne promite ca intotdeauna va exista o luminita la capatul tunelului. Poate ca nu o vedem chiar acum, insa cu siguranta ea este acolo. Si ne asteapta. Este important sa nu renuntam. Sa ne ridicam de la pamant si sa facem un pas, apoi inca unul si inca unul... pentru ca totul se va rezolva la un moment dat.

Universul iti ofera mai multe decat poti duce astfel incat sa iti pui sperantele in el. Sa iti intorci privirea catre el. Aceasta este baza fundamentala a credintei tale. Atunci cand problemele vor aparea, vei mai avea incredere in el?

El iti ofera ocazia sa incepi o iei de la capat din nou si din nou cu fiecare moment dificil, cu fiecare provocare, fiecare situatie in care esti pusa la pamant si simti ca nu mai ai niciun scop in viata.

Durerea este o parte a vietii, iar noi trebuie sa o depasim pentru a cunoaste fericirea adevarata. Insa dupa cea mai dificila durere vine fericirea adevarata. Acea fericire care iti da aripi. Care te face sa crezi ca totul este posibil. Care iti pune zambetul pe buze si te face sa simti ca viata este minunata.

Da, Universul iti da totul. Iti da zambete, insa si lacrimi, fericire, insa si tristete, iubire, insa si dezamagiri, succes, insa si greseli, oameni buni, insa si oameni toxici. Si asta pentru ca fiecare lucru facut, fiecare moment trait, fiecare om intalnit reprezinta posibilitatea ta de a invata, de a creste, de a deveni o varianta mai buna.

Cand simti ca esti coplesita de tot ce se intampla in jurul tau, cand iti pierzi gandurile, cand te simti depasita, tine minte asta: ai ocazia sa fii cine vrei sa fii cu adevarata. Nu te da batuta! Lupta pentru a supravietui. Pentru ca dupa furtuna, apare cel mai frumos curcubeu. Nu esti singura. Nu vei fi niciodata.