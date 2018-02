Fiecare drum pe care mergi, daca este urmat cu meticulozitate, va duce la un succes sigur. Trebuie sa tii minte ca in viata niciun drum nu este gresit. In cazul in care va fi un drum in care vei experimenta durerea, sufletul tau va invata sa se apere si vei avea cateva lectii minunate pe care sa le iei cu tine mai departe in viata.

Alegerea ta este sa definesti drumul pe care mergi. Insa exista un drum in viata fiecarei persoane in care sufletul si gandurile ajung sa fie conectate. Acest drum apare atunci cand esti suficient de matura incat sa accepti ce se intampla in viata ta, sa accepti lectiile si tot ce ai invatat din drumurile pe care le-ai parcurs pana acum.

Am gasit pe soultravelrules care sunt cele sase semne care iti demonstreaza ca sufletul si gandurile tale sunt conectate si ca in curand vei cunoaste fericirea absoluta:

1. Cresti pe plan spiritual

Cand sufletul si gandurile tale sunt conectate, simti ca totul in viata incepe sa capete un sens. Daca pana acum lucrurile erau amestecate, intortocheate si simteai ca esti coplesita de tot ce se intampla in jurul tau, acum vezi totul mult mai clar. In plus, inveti sa nu iti mai faci griji pentru ca stii ca deja mergi pe drumul pe care trebuie in viata.

2. Nu faci compromisuri cu tine

Incepi sa fii constienta ca timpul este limitat, ca nimeni nu traieste o vesnicie si incepi sa faci lucruri care te fac mai fericita si care te ajuta sa te bucuri de viata asa cum trebuie. Nu mai esti dispusa sa faci compromisuri si sa pierzi momente pretioase facand ce nu trebuie.

Pe acest drum esti capabila sa te conectezi cu sufletul tau si sa descoperi puterea care se afla deasupra ta. Simti ca incepi sa descoperi si sa fii mai atenta la vibratiile universului, astfel avand posibilitatea de a fi conectata cu forta divina.

4. Nu te opresti din invatat lucruri noi

Curiozitatea ta pentru viata, pentru nou, pentru necunoscut este in floare in aceasta perioada. Vrei sa explorezi lumea din jurul tau, sa cunosti oameni noi si interesanti, sa descoperi povesti si sa te conectezi cu alte suflete.

5. Esti intotdeauna recunoscatoare pentru tot ce ai

In fiecare zi esti recunoscatoare pentru toata fericirea pe care sufletul tau o simte, pentru toate lucrurile minunate care ti se intampla, pentru toti oamenii speciali care sunt in jurul tau, pentru tot ce ai.

In plus, dezvolti un sentiment de recunostinta coplesitoare pentru oamenii pe care ii intalnesti in calatoria ta.

6. Incepi sa intalnesti in viata ta suflete pereche

Este posibil ca in aceasta perioada sa atragi oameni care sunt sufletele tale pereche si asta deoarece vibratia ta este in sincronizare cu vibratiile universului. Cu acesti oameni vei avea o relatie speciala si va veti ajuta reciproc sa cunoasteti fericirea absoluta.