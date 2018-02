Relatiile dificile care se intampla in mod regulat si sentimentele constante de regret combinate cu dorinta de a rani pe cineva sunt semne ale relatiilor karmice. Legea universala ne ajuta sa traim in armonie si echilibru. Fiecare actiune are o reactie corespunzatoare. Acceptand aceasta lege in viata ta ajungi sa atingi pacea si armonia interioara.

Cum functioneaza Legea universala a intelepciunii: Cum sa te eliberezi de karma trecutului si sa vindeci relatiile karmice?

Ne dam seama ca ne invartim in cerc sau avem parte de cicluri repetitive in viata noastra si, in acelasi timp, continuam sa face aceeasi greseala. Acesta este momentul in care Legea universala a intelepciunii ne vine in ajutor.

Legea universala a intelepciunii elibereaza cealalta persoana de pe roata karmica, iertand-o si oferindu-i iubire neconditionata.

Dragostea neconditionata ne ajuta sa ne concentram asupra lectiilor invatate si a experientelor pe care le-am trait, iertand oamenii oricat de mult rau ne-au facut.

Din cauza greselilor pe care le-am facut intr-o viata trecuta, ne intoarcem sa experimentam aceste greseli din perspectiva celeilalte persoane. Prin urmare, am incheiat un contract de suflet cu acea persoana pentru a rezolva problemele dintre noi.

Ideea era sa punem capat rotii karmice. Cu toate acestea, dupa ce am ajuns in aceasta viata, durerile lectiilor ne-au distras atentia de la atingerea intentiei noastre originale.

Dolores Cannon, un hipnoterapeut a marturisit pentru lifecoach: "Oamenii se reintorc mereu inapoi la aceasta reincarcanre pentru ca ei continua sa faca aceleasi greseli. Karma este ca o melasa, te blochezi foarte usor in ea. Ai facut vreodata aceleasi greseli mereu (in relatii, viata profesionala, finante)? Este momentul sa te eliberezi de karma negativa."

Cannon a concluzionat ca trebuie sa invatam iertarea pentru a ne elibera de karma trecutului.

Ce ai de facut: accepti toate relatiile dificile pe care le-ai avut in trecut si consideri eliberarea persoanelor de pe roata karmica prin iertarea lor si oferindu-le iubire neconditionata.

Acesta poate fi cel mai dificil lucru pe care l-ai facut in intreaga ta viata, mai ales cand vorbim despre o relatie toxica sau abuziva. Insa retine faptul ca intr-o viata anterioara tu ai fost abuzatorul si ai fost de acord sa vii aici pentru scopul principal de a pune capat relatiei abuzive ciclice. Acesta este cel mai bun moment sa pui piciorul in prag si sa pui capat karmei negative.

Cand folosesti si traiesti in conformitate cu Legea universala a universului te poti elibera de relatiile karmice din trecut si sa incepi un alt drum in cautarea fericirii adevarate.