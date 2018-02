Pentru ca exista o mare diferenta intre atractie sexuala sau iubire. Si pentru ca, de cele mai multe ori, in viata reala, nu este atat de simplu ca in filmele romantice cu happy end. In viata reala poti sa nu iti dai seama cand iubesti un barbat. Poti fi confuza cu privire la sentimentele tale. Sau poate comportamentul lui te determina sa te intrebi daca il iubesti sau nu. Cum iti dai seama ca nu iti iubesti partenerul si este vorba doar de atractie fizica intre voi doi? Descopera cele 20 de intrebari ale caror raspunsuri te vor ajuta sa stii daca il iubesti sau nu.

Nu de putine ori, ai ajuns sa ramai alaturi de un partener nepotrivit pentru tine. Nu de putine ori te-ai indragostit si el a vrut sa intalneasca si alte femei. Nu de putine ori, ti-a fost teama de relatia autentica dintre un barbat si o femeie, cand povestea voastra parea ca nu va avea happy-end. Nu esti singura, de altfel, spun editorii Your Tango. Atunci cand intervin temerile si nesigurantele fiecaruia in cuplu, notiunea idilica de romanta, ca in filme, ca in carti, ca pe retelele sociale sau ca in povestile perfecte ce transpar din relatarile celorlalti pare mai departe.

Atunci cand amandoi proiectati aceste asteptari de basm in viata voastra romantica, atunci cand realitatea este atat de diferita si tie, dar si partenerului tau va este greu sa va dati seama daca este atractie sexuala sau iubire.

