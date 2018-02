Nu este nimic mai frumos sau mai curat decat dragostea pentru un suflet care te va tine de mana pe drumul vietii

Universul consira sa te aduca aproape de sufletul tau pereche si iti ofere semne destul de sigure despre sosirea lui - trebuie doar sa acorzi putina atentie acestor semne pentru a iti da seama ca esti in preajma sufletului tau pereche.

Multe persoane ajung sa nu mai creada in suflete pereche din cauza unui sir de relatii care s-au incheiat dureros in trecut - fara sa stie ca iubirea bate la usa lor cand se asteapta cel mai putin.

Am gasit care sunt cele patru semne care iti spun ca ti-ai intalnit sufletul pereche

Uneori, sufletul tau pereche este chiar in fata ta, insa daca esti ocupata cu alte treburi poti ajunge sa ignori existenta lor.

De aceea am gasit semnele sigure care iti demonstreaza ca te-ai intalnit cu sufletul pereche astfel incat sa identifici existenta lui.

1. Esti ghidata de intuitie

Intuitia ta este luminita care te conduce si aceasta straluceste si mai puternic, ajutandu-te sa clarifici neclaritatile care stau in drumul tau.

Iti asculti vocea interioara pentru ca aceasta iti spune sa iti indrepti atentia asupra sufletului tau.

Uneori, intalnesti o persoana speciala care te ajuta sa fii mai atenta la intuitia ta. Cateva minute petrecute alaturi de aceasta si deja simti o legatura izbitoare care provoaca o furtuna in interiorul tau.

Aceasta furtuna nu dispare pana cand nu te uiti la valurile ei tumultuoase si nu accepti prezenta sufletului tau pereche.

Aceasta persoana speciala va ocupa cu siguranta un loc cu adevarat important in viata ta pentru multi ani de acum inainte. Persoanele rareori dezvolta o astfel de legatura intima cu cineva - acesta este un "obicei" care apare doar in momentul in care iti intalnesti sufletul pereche.

3. Luptati la greu si impartasiti bucuria impreuna... intotdeauna de mana

Sunteti o echipa. Sunteti o forta puternica pregatita sa infrunte pana si cele mai dificile furtuni. Cresteti impreuna, impartasiti aceleasi visuri, va bucurati impreuna, treceti peste tristete impreuna si aveti incredere unul in celalalt fara nicio ezitare.

Nu aveti nevoie de dovezi de iubire pentru ca stiti ca acestea exista la tot pasul.

Nu sunteti doar iubiti, ci si cei mai buni prieteni.

3. Viitorul vostru este impletit

Suna un pic ciudat, insa drumurile voastre s-au intersectat pentru un motiv, si anume ca viitorul vostru este impletit. Depindeti unul de celalalt.

Pentru tine nimic nu conteaza decat sa il ai in viata ta si sa construiesti o viata impreuna. Sa va faceti loc unul pentru celalalt in planurile viitoare si sa luati decizii reciproce care sa asigure longevitatea relatiei.

4. Nimic nu este mai puternic decat dragostea pe care o impartasiti

Indiferent de certurile pe care le aveti, discutiile aprinse si poate si conflictele din cand in cand, aveti rabdare, le rezolvati si ramaneti impreuna. Nu permiteti ca ceva sau cineva sa distruga dragostea dintre voi. Luptati pentru a fi impreuna.

Daca ai o relatie de acest gen cu partenerul tau, atunci cu siguranta ti-ai intalnit sufletul pereche.