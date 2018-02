Avem sansa de a descoperi care sunt lucrurile pe care trebuie sa le facem sau deciziile pe care trebuie sa le luam pentru ca sufletul nostru sa fie din nou fericit.

Perioada 15-16 februarie reprezinta un punct de cotitura pozitiv si o suflare de aer proaspat mai mult decat asteptata. Inca de la inceputul anului 2018, toti am fost nevoiti sa trecem prin destul de multe momente dificile pentru a ne elibera sufletul si a gasi linistea de care avem nevoie. Poate ca au existat lucruri din anii precedenti ce trebuiau clarificate sau poate ca inceputul noului an a fost facut cu stangul. Cert este ca acum a venit momentul sa ne relaxam si sa ne bucuram de ce urmeaza pentru noi.

foto interior si prima pagina: David Carillet Shutterstock

In aceasta perioada astrele ne ofera posibilitatea de a incepe un nou ciclu, de a face schimbari si de a veni cu idei care sa ne ajute sa ajungem mai repede acolo unde ne dorim.

Potrivit foreverconscious, prima eclipsa de soare din acest an are loc in Varsator si este una partiala, ceea ce inseamna ca, desi este puternica, nu va fi la fel de intensa precum cea completa avuta pe data de 21 august 2017. Energia care inconjoara aceasta eclipsa este, de asemenea, diferita, deoarece se incadreaza in semnul Varsatorului si poarta o energie foarte blanda, plina de speranta si iubire.

Tot acest spatiu nou creat inca de la inceputul anului va fi perfect umplut cu aceasta energie frumoasa, plina de iubire, abundenta si pozitiva.

Despre relatiile personale

Aceasta energie a Varsatorului ne ajuta sa incepem sa privim lucrurile in ansamblu si sa ne concentram asupra modului in care actiunile si cuvintele noastre ii afecteaza pe cei din jur.

Sub influenta acestei eclipse solare. incercam sa privim lucrurile din perspectiva proprie si, totusi, sa fim atenti si la oamenii dragi din viata noastra. Toti avem potentialul de a ne trezi la realitate si de a vedea cum actiunile, cuvintele si deciziile noastre influenteaza lumea din jurul nostru. S-ar putea sa simtim, de asemenea, un sentiment de responsabilitate in ceea ce priveste modul in care atitudinea si comportamentul nostru aduc schimbari in intreaga lume.

Sub influenta acestei eclipse solare avem ocazia sa privim in viata noastra, sa ne deschidem inima si sa facem schimbarile necesare pentru a fi din nou fericiti. Avem sansa de a descoperi care sunt lucrurile pe care trebuie sa le facem sau deciziile pe care trebuie sa le luam pentru ca sufletul nostru sa simta din nou iubire.

O modalitate foarte buna de a face acest lucru este sa pui mana pe inima, sa inchizi ochii si sa te intrebi in liniste: "De ce am nevoie pentru a ma simti completa? Ce ii lipseste sufletului meu?" Si apoi sa ai incredere si sa accepti raspunsul care urmeaza.

Acorda o atentie deosebita sufletului tau: te iubesti si esti amabila cu tine sau esti exigenta si ai asteptari mari de la tine?

Asculta-ti vocea interioara si afla daca trebuie sa faci schimbari pentru ca in viata ta sa reapara iubirea, linistea si fericirea.

Luna Noua din Februarie 2018

Luna Noua este un simbol al inceputurilor frumoase. Este momentul sa ne indreptam privirea asupra noilor obiective si provocari si sa renuntam la cele din trecut. Aceasta perioada ne ofera sansa de a avea un moment de "reimprospatare", care va veni cu rezultate extraordinare in aceste noi directii.

Cum putem aduce iubire in viata noastra cu ajutorul acestui eveniment?

1. Crede in tine si incepe sa realizezi cat de speciala esti. Incepe-ti dimineata cu zambetul pe buze deoarece ai sansa sa mai traiesti inca o zi in aceasta lume.

2. Cauta pacea si fericirea in sufletul tau, si apoi asteapta-te sa le primesti de la cei din jurul tau.

3. Ai rabdare. Dragostea nu apare peste noapte.

4. Petrece mai mult timp in compania ta. Bucura-te de aceste momente deoarece te ajuta sa intelegi mai bine cine esti cu adevarat.