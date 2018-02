Internetul abunda de profesori si ghizi spirituali. Oameni care au capacitati extrasenzoriale sau putere de vindecare si care, contra unei donatii mai mici sau mai mari, rezolva probleme de sanatate, dezleaga blesteme si implinesc dorinte. Asta inseamna oare ca cei care nu se indeletnicesc cu astfel de practici sunt mai putin spirituali? Nicidecum. Pana la urma, conteaza mai putin o eticheta ci felul in care te simti tu si impactul pe care il ai asupra lumii. Insa, pentru linistea ta, daca te regasesti in randurile de mai jos, inseamna ca esti o persoana spirituala. Si ca aceasta lume este un loc mai bun datorita tie.

foto interior si prima pagina: PopTika, Shutterstock

1. Ii ajuti pe ceilalti ori de cate ori poti. Este vorba de acel ajutor "sanatos" pe care il oferi pentru ca poti si pentru ca te bucura, fara a astepta nimic in schimb. De indata ce l-ai oferit, l-ai si uitat.

2. Vezi binele in fiecare persoana pe care o intalnesti. Poate ca nu mergi foarte des la biserica (sau deloc) insa asta nu te impiedica sa observi partea frumoasa si buna din fiecare persoana cu care vii in contact. Iar ca o oglinda, acestia iti reflecta acelasi lucru inapoi. Spre exemplu, oameni agresivi cu altii devin calzi si saritori in preajma ta.

3. Esti atrasa de practici spirituale precum meditatia sau yoga. Le practici pentru ca te fac sa te simti bine, iti dau putere si energie si nu pentru ca este la moda printre prietenele tale.

4. Iubesti natura si animalele. Stii, instinctiv, ca energia vietii exista in fiecare vietuitoare si planta de pe Pamant si respecti asta. Le ocrotesti si le protejezi cat de mult poti. Asta insemnand chiar si simplul gest de a ridica o hartie de pe jos si de a o arunca la gunoi.

5. Te simti un cetatean al planetei. Simti faptul ca sufletul vorbeste aceeasi limba in ciuda granitelor geografice. Oriunde calatoresti te simti acasa si iti faci prieteni cu usurinta. Oamenii isi deschid inimile si usile in fata ta.

6. Iti este imposibil sa urasti. Manifesti compasiune. In tapiseria vietii, stii ca suntem uniti cu tot ceea ce exist in Univers. Stii ca in fiecare moment, fiecare dintre noi face ceea ce poate mai bine si ca oamenii care sufera cel mai mult sunt cei mai agresivi. Mai stii ca esti creatoarea propriei tale vieti si ca fiecare experienta pe care o traiesti o atragi cu un scop.