Lord Shiva este un termen hindus care provine dintr-un concept frumos de E + Shav = Shiva, unde Shav = Dead (mort), iar E vine de la Energy (energie) si se traduce foarte simplu - cand energia curge prin corpul mort, sufletul se trezeste la viata.

Shiva, cel mai important zeu din hinduism este cel care reprezinta Crearea, Conservarea si Distrugerea. Shiva este un distrugator - nu doar distrugatorul unitatii in ziua judecatii, ci si distrugatorul obstacolelor din viata.

Autorul Aakash Kailash Vijayvargiya a scris o carte speciala despre Shiva ca religie. Iata care sunt legile despre Karma pe care toti trebuie sa le urmam daca vrem sa atingem cea mai inalta forma de existenta.

1. Adevarul

Prima lege a karmei dupa Shiva este adevarul. Aceasta lege cere sa se urmeze calea adevarului, a dreptatii. Oamenii trebuie sa fie sinceri cu ei insisi si cu cei din jurul lor. Amintiti-va de necinste, iar faptele mincinoase pot duce la batalii mici, insa adevarul intotdeauna este invingator.

2. Cunoasterea este Dumnezeu

O singura persoana nu poate stii tot ce se intampla in aceasta lume, insa oricine poate poseda cunostinta despre ceva anume. Ar trebui sa gasim acea samanta a cunoasterii in noi si apoi sa o dam mai departe oamenilor din jurul nostru.

3. Totul este o iluzie

Indiferent de viata pe care o traiesti, indiferent de locul in care te afli.. totul este o iluzie. Daca fericirea ta vine si depinde de lucruri materiale, de ceea ce detii in viata, atunci fericirea este o iluzie pentru tine si va disparea cu acel lucru. A treia lege a Karmei dupa Shiva cere oamenilor sa nu isi asocieze fericirea cu lucrurile pamantesti. Fericirea este in adancul nostru, in sufletul nostru.

4. Dincolo de fericire

Lumea in care traim este din ce in ce mai obsedata de "sine". Toti oamenii sunt ingrijorati doar de fericirea personala si nu le pasa daca cei din jurul sau sunt fericiti sau nu. Cu toate acestea, adevarate fericire este dincolo de limite si ar putea fi resimtita numai atunci cand gasim semintele cunoasterii in noi si suntem sinceri cu ceilalti si cu noi insine.

Adu-ti aminte, fericirea vine din interior, nu din afara sufletului tau.

5. Fii fara forma

Daca ai analizat o persoana fericita in jurul tau, vei vedea ca iluzia nu o controleaza. O poti pune in orice situatie, in orice moment; ea va fi aceeasi persoana calma si multumita in interiorul ei. Asadar, cea de-a cincea si una dintre cele mai fundamentale legi karmice este sa fii fara forma, precum apa. Nu lasa ca nimeni si nimic sa iti schimbe starea de spirit; fii fericita in sufletul tau.

6. Foloseste-ti toate simturile

Atunci cand mintea noastra este in pace cu inima si mergem pe calea realizarii de sine, toate simturile se reunesc pentru a lucra intr-o sincronizare perfecta. Cand atingem aceasta stare in forma fizica, sentimentul pe care il obtinem este incomparabil.

7. Iluminarea inseamna trezisre

Cu aceste legi ale Karmei vei obtine iluminarea. Cea mai inalta forma de existenta pentru o persoana. In aceasta stare de spirit, atingi realizarea de sine impreuna cu intelegerea corecta a naturii si a realitatii. Iluminarea este starea finala si se poate realiza numai in aceasta viata.