Indiferent de cat de mult doare in interiorul tau, trebuie sa aduni bucatile inimii frante si sa mergi mai departe cu viata ta.

Dragoste de sine, respect de sine, incredere in sine, stima de sine - exista un motiv pentru care toate contin "sine": nu le poti gasi in nimeni altcineva... doar la tine.

foto interior si prima pagina jesadaphorn, Shutterstock

Sufletul tau are nevoie de tine. Are nevoie sa fii puternica, sa te iubesti si sa inveti sa depasesti orice obstacol sta in calea fericirii tale. Totul depinde doar de tine, de modul in care alegi sa privesti lucrurile in momentul in care te trezesti dimineata. Fie alegi sa fii fericita, cu zambetul pe buze si sa iti spui ca poti infrunta orice moment dificil, fie alegi sa fii trista, dezamagita, cu moralul la pamant si sa iti spui ca nu mai poti.

Iubeste-te! Sufletul tau are nevoie de aceasta iubire. Iata care sunt cele mai bune moduri de a practica iubirea de sine:

1. Concentreaza-te sa fii o persoana care iubeste

Daca astazi simti ca nu te poti iubi, nu renunta; lupta pentru a deveni o persoana care se poate iubi. Dragostea de sine este o practica constanta, nu vine peste noapte.

Pentru inceput, in loc sa te iubesti, cocnentreaza-te sa fii o persoana care iubeste. Pur si simplu. Permite iubirii sa curga prin tine ori de cate ori este posibil. Concentreaza-te le lucrurile care iti plac la persoanele pe care le intalnesti. Concentreaza-te pe ce apreciezi cand intalnesti o persoana noua sau cand te plimbi prin natura. Pur si simplu ajusteaza-ti corpul la emotii pozitive, gasind cat mai multe lucruri pe care sa le iubesti si sa le apreciezi.

2. Intelege cum arata si cum se simte iubirea

Este usor sa ne iubim cand lucrurile merg asa cum am planificat, cand reusim ceea ce ne dorim. Insa ce se intampla cand in calea noastra apare un obstacol mare cat un munte, cand lucrurile se prabusesc, cand gresim sau cand suntem respinsi? Cand ne luptam cel mai mult avem si tendinta de a fi intelegatori cu noi.

In astfel de momente, intreaba-ti sufletul de ce are nevoie. Asculta-l, iti va raspunde. Iti va spune ca isi doreste doar iubire. Nu critica, nu judecata, nu negativitate. Isi doreste bunatate, compasiune si acceptare.

3. Nu te mai compara cu nimeni

Comparatia este precum un ucigas pentru iubirea de sine. Si de obicei lumea nu este tocmai draguta cand vine vorba de comparatii; ajungem sa luam cele mai mari defecte/ neajunsuri si le comparam cu cele mai frumoase succese ale altor persoane. Pe scurt, suntem sortiti sa esuam.

Ce putem face in aceasta privinta? Este important sa ne dam seama ca noi suntem cei care ne scriem povestea. La noi este stiloul pentru o noua pagina din cartea vietii, pentru un nou capitol in care visurile noastre pot deveni realitate. Nu putem compara viata noastra cu a altora pentru ca indiferent de cat de bine ii cunoastem, niciodata nu vom stii cum se simt sau cum isi percep acestia viata. In schimb, ne putem petrece timpul si energia pentru a ne ajuta sa ne construim drumul la care visam.