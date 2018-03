Stiu cum este sa te simti epuizat emotional. Sa incerci sa le explici oamenilor prin ce treci, insa nu reusesti sa gasesti cuvintele potrivite. Cum sa spui: "Am oferit atat de mult incat acum imi simt sufletul gol!"?

Este ca si cum te-ai trezit in miezul noptii pentru ca nu ai mai putut dormi si inima ta s-a gasit intr-o singuratate de care nu stie cum sa mai scape.

Ii privesti pe cei din jurul tau si te intrebi ce faci gresit. De ce nu poti fi fericita? De ce trebuie sa iti faci atat de multe griji? Ajungi sa simti invidie pentru oamenii carora nu le pasa de nimic altceva decat de ei insisi. Totusi, nu iti poti imagina o astfel de viata.

Exista unii oameni care iubesc atat de profund si au grija de cei din jurul lor atat de mult incat pentru ei nu mai ramane nimic. Pentru ca au oferit tot ce au putut. Acesti oameni sunt dispusi sa ofere o parte din inima lor pentru a ii face pe altii sa se simta intregi.

Exista, insa, si oameni care au o putere incredibila in relatia cu cei din jurul lor, reusind de fiecare data sa ii faca pe acestia sa se simta mai bine. Si, totusi, cand vine vorba despre ei, despre sufletul lor, nu isi dau seama cum sa se mai iubeasca. Sunt acei oameni care ascund lacrimile si tristetea. Sunt acei oameni care se simt singuri intr-o multime. Sunt cei care se uita la altii cu multa iubire si se intreaba cand va veni si randul lor sa primeasca o astfel de iubire in viata lor.

Si stiu ca incepi sa iti pierzi increderea in oamenii din jurul tau si inveti ca singura pe care te poti baza esti chiar tu.

Stiu ca te-ai saturat sa incerci sa fii tare. Stiu ca este prea mult sa fii asa cum vrei si nu vei recunoaste niciodata. Si toata lumea crede ca vine in mod natural si ca este atat de usor.

Insa sa iubesti mult (asa cum o faci tu) te face sa simti ca uneori e ceva in neregula cu tine. In acelasi timp, acest lucru este singurul lucru pe care tu il stii. Oamenii te admira pentru ceea ce esti - neinfricata, cu o inima incredibila, cu multa iubire de oferit. Insa ei nu vad ca sufletul tau iti oboseste, ca rabdarea iti este testata si singuratatea pe care o simti te consuma mai mult in fiecare zi.

Vreau sa stii ca nu esti ca ceilalti. Vreau sa stii ca sunt mandra de tine pentru puterea ta. Mai vreau sa te rog sa ai rabdare; sa nu renunti. Va veni si timpul tau, insa Universul are alte planuri pentru tine in aceste momente. Vrea sa te invete sa fii doar tu... cu sufletul tau. Sa inveti sa traiesti pentru tine, sa te bucuri doar de persoana ta. Exista ceva in tine care este aproape divin. Si, intr-o zi, vei fi rasplatita pentru toate lucrurile grele cu care ai fost nevoita sa lupti singura. Iar acest sentiment gol din sufletul tau si singuratatea vor disparea cand vei intalni pe cineva care te va privi in ochi si iti va spune "In sfarsit te-am gasit!"