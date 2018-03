Este atat de usor sa crezi minciuna ca noi, femeile, vom fi complete doar atunci cand vom avea alaturi un babrat. Devenim victime ale capcanei care ne spune ca valoarea noastra se gaseste intr-o alta fiinta umana. Identitatile noastre devin atat de inradacinate in a fi iubita, logodnica sau sotia unui barbat. Dar adevaratul este ca singura persoana de care ai nevoie esti chiar tu. Tine minte asta.

Poate ca toate aceste intamplari in ultima vreme s-au intamplat cu un motiv. Asa a fost sa fie. Nu este vina ta. Nu este vina lui. De fapt, nu este vina nimanui. Universul iti pregateste ceva mai bun, incearca doar sa ai rabdare.

Fericirea ta nu provine din inima unui barbat. Iti este teama de singuratate. Inteleg perfect acest lucru. Insa poate ca singuratatea este ceea ce iti lipseste in aceste momente. Te-ai gandit sa petreci mai mult timp cu tine? Sa iti asculti sufletul? Sa iti intelegi inima? Sa fii atenta la sentimentele pe care le ai? Sa iti pui ordine in ganduri? Ei bine, acesta este timpul tau. Profita de el. Descopera cine esti cu adevarat. Traieste doar pentru tine. Iubeste-te mai intai pe tine pentru a putea iubi pe altcineva.

Vestea buna este ca tocmai in momentul in care ajungi sa faci pace cu tine poti cu adevarat sa iti deschizi inima pentru o noua iubire. Trebuie sa ai rabdare si sa ai incredere ca Universul are un plan pentru fiecare dintre noi. Uneori, cand simti ca nimic nu iti iese asa cum iti doresti, gandeste-te ca poate nu este momentul potrivit. Inca nu... Trebuie sa fii in locul perfect pentru a accepta dragostea de la o alta persoana. Pentru ca daca nu suntem corecti cu vietile noastre spirituale, este aproape imposibil sa fim in locul potrivit pentru a iubi pe deplini si a fi iubiti de o alta persoana.

Momentul in care esti fericita cu viata pe care o ai si esti impacata cu propria persoana este unul magic. Deoarece atunci Universul iti va scoate in cale acea persoana care te va iubi neconditionat, te va aprecia si se va simti norocoasa pentru ca urmeaza sa isi petreaca restul vietii alaturi de tine.

Draga femeie, ai rabdare. Locul tau este fix acolo unde esti in acest moment. Pretuieste fiecare clipa pe care o petreci cu tine, arata-i inimii tale cat de fericita esti si sufletului cat de atenta esti cu el. Iubeste-te neconditionat... si vei vedea ca lucrurile vor incepe sa se schimbe pentru tine.