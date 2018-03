Suntem suflete care ne construim treptat intr-un personaj pe masura ce ne dezvoltam si se integram in societate. Cu toate acestea, personalitatea noastra se va potrivi intr-unul din cele 16 tipuri de personalitati, bazate pe cativa factori care ne determina structura. Desi suntem unice in felul nostru, exista anumite elemente si modele care se aseamana in noi toate. Potrivit lui Carl Jung, una dintre cele mai rare combinatii- reprezinta mai putin de un procent din populatie, este tipul de personalitate INFJ. Acestea au un simt innascut al moralitatii si al idealismului dar sunt capabile sa actioneze pentru realizarea scopurilor lor. Daca ai patru sau mai multe dintre urmatoarele trasaturi, atunci te numeri printre acestea.

foto interior si prima pagina: agsandrew Shutterstock

1. Se concentreaza asupra lucrurilor care conteaza si nu isi pierd energia cu nimicuri. De asemenea, stiu sa isi revina dupa esecuri.

2. Sunt dispuse sa munceasca din greu pentru visele lor, deoarece stiu ca nu exista comenzi rapide pentru succes. Nu isi pierd vremea, nu lenevesc.

3. Au incredere in intuitia lor atunci cand ceva pare in regula bine, sau chiar si atunci cand pare. Isi asculta vocea interioara si sunt, deseori, recompensate.

4.Nu cred ca au nevoie de un cerc social mare pentru a fi fericite. Se multumesc cu cei cativa prieteni pe care ii au si pe care ii tin aproape.

5. Sunt foarte empatice. Inteleg cu adevarat durerea prin care trece cealalta persoana deoarece pot simti emotiile altora. Acesta este un alt motiv pentru care au nevoie de timp in singuratate si au mai putini prieteni.

6. Stiu ce se intampla in mintea altora, cand cineva este fals si cand cineva este autentic.

7. Isi pot imagina si vizualiza o lume diferita de cea actuala. Gandirea lor este una originala si nu se tem sa-si urmeze ideile.

8. Ii conduc pe ceilalti prin puterea exemplului si, de asemenea, ii inspira sa isi urmeze visele

9.Cred in asternerea gandurilor pe hartie. Sunt scriitoare care aleg mediul cuvantului scris pentru a-i influenta pe ceilalti. De asemenea, pentru ca prefera sa isi petreaca timpul in singuratate, acesta este cel mai bun mod de a-si transmite emotiile

10. Nu se tem de problemele care le asteapta. In loc sa se panicheze si sa renunte, cauta sa gaseasca o cale de iesire din situatie, o solutie.